Lucas Cepeda por fin recibió eso que estaba buscando desde hace ya largo rato. El extremo está a detalles de dar su esperado salto a Europa y en Colo Colo se frotan las manos con ingresos en medio de su crisis económica.

El ex Santiago Wanderers ha estado en la mira de clubes del exterior hace meses y desde el Elche de España llegaron a buscarlo al Estadio Monumental. Una situación que puede cerrarse en las próximas horas y que tiene toda una teleserie detrás, con un nuevo refuerzo siendo fundamental para que todo llegue a buen puerto.

Maximiliano Romero, el hombre clave para la salida de Lucas Cepeda de Colo Colo

Lucas Cepeda está viviendo sus últimas horas en Colo Colo, donde han tratado de acelerar para dejarlo cumplir su sueño. Esto, en una movida que ha sido rápida pero que se viene trabajando desde hace algunos días gracias a la llegada de Maximiliano Romero.

Fue el periodista Christopher Brandt quien en Sportscenter de ESPN contó la teleserie detrás de la inminente salida del extremo. “Han estado un buen rato reunidos Mosa, Morón, Valladares, porque hay mucho movimiento. Se cita a reunión para el jueves a las 17:00 horas donde se tiene que votar la oferta desde España por Lucas Cepeda“.

“Las conversaciones entre Mosa y Bragarnik vienen hace días, depurando la oferta que ya está. Esta conversación viene desde el pase de Maximiliano Romero, que es de la agencia de esta misma persona“, añadió el reportero albo.

De hecho, mientras afinaban detalles con Elche, han tratado de calmar a Lucas para que la ansiedad no se lo coma. “Por esa razón las conversaciones fueron fluidas y las reuniones con Cepeda fueron para calmarlo, para bajar sus ansias, porque sabía de la posibilidad“.

“En la noche nos comentaban detalles de la conversación, con Cepeda dando su intención de partir. Creía que era el momento de partir, pidiendo a los dirigentes que aceleren y se cite a reunión para aprobar esta oferta. Ahí le decían que existen pasos para cumplir, protocolos, así que lo trataron de calmar explicándole el contexto de las conversaciones con Elche“, complementó.

En esa misma línea, Christopher Brandt avisó que el extremo está más que entusiasmado. “Lo que hemos podido saber y visto es que Cepeda está con muchas ganas de concretar esta salida al fútbol europeo que era uno de sus deseos“.

Finalmente, el reportero dio los montos que puede haber involucrados en el traspaso. “Lo que me comentan es que la cláusula es menor a los 4 millones de dólares, bordea los 3.5. Hay que ver si el Elche viene por la cláusula completa o por una parte del pase“.

Lucas Cepeda arma las maletas para cumplir su sueño de ir a jugar a Europa. Colo Colo le permitirá salir al extremo para que así vaya a luchar por la gran oportunidad de su carrera.

¿Cuáles son los números de Lucas Cepeda en Colo Colo?

Lucas Cepeda prepara su adiós a Colo Colo, donde ha logrado disputar un total de 72 partidos oficiales hasta ahora. En ellos marcó 15 goles y dio 8 asistencias en los 5.173 minutos que acumuló dentro de la cancha.

