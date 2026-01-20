Colo Colo sigue moviéndose en el mercado de fichajes del fútbol chileno para el 2026 no sólo con llegadas. El Cacique ha tenido salidas muy importantes para la temporada que inicia y ahora se puede sumar la de Lucas Cepeda.

El extremo tiene la gran oportunidad de dar el salto a Europa y en el Estadio Monumental están atentos. Fernando Ortiz, técnico albo, avisó luego de caer con Alianza Lima que quiere más nombres si sigue saliendo gente. “El plantel no está cerrado. Cuando uno cree que está cerrado puede irse un jugador y te cambia todo. Puede haber sorpresas. Siempre lo dije, no voy a cerrar el plantel hasta que se cierre el libro de pases“.

Pero más allá de que el entrenador del Cacique remarcó que quiere sumar fichajes, lo cierto es que en la dirigencia de Blanco y Negro no están muy dispuestos a darle en el gusto. Así lo dieron a conocer este martes, con un claro mensaje al DT y los hinchas.

Colo Colo se divide por nuevos refuerzos

Colo Colo no ha hecho una buena pretemporada y no sabe de triunfos. El Cacique, para colmo, podría sufrir bajas que dejarían aún más golpeado a un equipo que sigue sin encontrar el rumbo.

Pese a que Fernando Ortiz quiere más refuerzos, en Colo Colo se la cantaron clarita. Foto: Photosport.

Si la salida de Vicente Pizarro ya dejó un vacío importante, la de Lucas Cepeda podría hacerlo aún más. Pero ni así en la dirigencia piensan meterse la mano al bolsillo para buscar nuevos refuerzos.

Publicidad

Publicidad

Desde el interior de Colo Colo le dijeron a El Mercurio este martes que en la mesa directiva no ven con buenos ojos más fichajes. “Hay muy pocas lucas para otro jugador; por lo mismo, creemos que el plantel está cerrado“, dijo una fuente anónima.

ver también “La oferta ya llegó”: le ponen fecha a la salida de Lucas Cepeda de Colo Colo

De hecho, desde el Cacique remarcaron que sólo puede haber un caso en el que podría llegar otra incorporación para 2026. “Salvo la posibilidad de incorporar otro arquero, que tampoco creemos que pueda darse por el tema económico“.

En esa misma línea, enfatizaron en que es lo único que dejó claro Fernando Ortiz que necesitaba para la temporada que inicia. “Lo que siempre supimos era eso, que el DT quería competencia para Fernando De Paul“.

Publicidad

Publicidad

Colo Colo está a la espera de lo que pase con el futuro de Lucas Cepeda. El extremo puede irse y dejar un vacío clave en un Cacique que sigue sin ganar ni convencer con su nivel.

¿Cuándo y a qué hora debuta Colo Colo en la Liga de Primera 2026?

A la espera de lo que pase con el mercado, Colo Colo trabaja con la mira puesta en su debut en la Liga de Primera 2026. En la primera fecha el Cacique visitará a Deportes Limache el sábado 31 de enero desde las 12:00 horas.