Colo Colo no lo ha pasado bien en su pretemporada y, por ahora, no sabe de triunfos en los 90 minutos. El Cacique ha sumado tres derrotas y un empate que ganó en penales en medio de una preparación en la que Fernando Ortiz ha sorprendido con un cambio de esquema y una línea de tres.

La idea del técnico del Eterno Campeón ha sido reordenar al plantel, incluido Arturo Vidal. El King ha dejado su rol en el mediocampo para jugar como el último hombre albo, algo que le ha dado titularidad, pero que podría ser un arma de doble filo.

Y es que el Tano avisó a los jugadores del Cacique que la formación que han estado utilizando no está asegurada para la Liga de Primera. De hecho, enfatizó en que puede haber modificaciones importantes, lo que podría dejar al King sin lugar en el equipo estelar.

Fernando Ortiz no piensa en la línea de tres para Colo Colo en 2026 y Arturo Vidal sufre

La línea de tres que ha mostrado Colo Colo en el inicio del 2026 parece ser sólo un ensayo. El Cacique podría sufrir importantes cambios en su esquema para el año que arranca, algo que no le llega en buen momento a Arturo Vidal.

Arturo Vidal puede salir del once titular de Colo Colo. Foto: Photosport.

“Estamos practicando un sistema de juego que no habíamos tenido anteriormente“, dijo el DT luego de caer con Alianza Lima. “En algún momento lo puedo utilizar, en otro momento no. Yo nunca dije que iba a utilizar una línea de tres en el torneo, solamente es que ellos sepan jugar de una manera, dónde podemos hacerlo o no, pero la idea es que todos sepamos a qué jugamos“, remarcó.

Arturo Vidal ha visto una opción para ser titular gracias a esta línea de tres, pero si se vuelve a la de cuatro, otros apuntan a ser titulares. Joaquín Sosa y Javier Méndez llegaron a reforzar esa zona de la cancha, por lo que son los primeros candidatos a ser la dupla de centrales.

Fernando Ortiz no se detuvo ahí y avisó que jugará al misterio con lo que parará en la Liga de Primera. “Sí yo arranco con un sistema diferente con Peñarol van a decir que Ortiz volvió a lo anterior“.

De hecho, el técnico fue enfático en que “por la experiencia que tuve en el semestre pasado, quizás una línea de cinco en algunas canchas puede ser muy bueno, pero de local seguiremos insistiendo con lo que veníamos jugando. Para esto son las prácticas, para que ellos puedan entender y después se verá cuál es la mejor opción“.

Finalmente, el DT dijo sobre lo ocurrido con Alianza Lima que “más allá del resultado y que obviamente a nadie le gusta perder, vi al equipo más suelto, quizás no tanto en el primer tiempo. Llegaron los goles que eso también es importante, pero sí nos convirtieron rápido que influye en esa posibilidad de establecerse y encontrar el equilibrio de estar por debajo del marcador. Los chicos se repusieron al resultado adverso, ahí vamos preparándonos“.

Fernando Ortiz deja en claro que Colo Colo no puede pensar en que jugará con línea de tres esta temporada. Arturo Vidal se está acomodando al puesto, lo que lo dejaría afuera si es que los cuatro en el fondo regresan.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Arturo Vidal busca convencer a Fernando Ortiz en el último partido de Colo Colo en la Serie Río de La Plata. El Cacique finalizará su participación en amistosos este miércoles 21 de enero a partir de las 21:00 horas.

