Fernando Ortiz está teniendo un especial gallito con la dirigencia de Blanco y Negro en este mercado de fichajes. El DT argentino tiene ganas de sumar más refuerzos en Colo Colo, sobre todo ante la posibilidad real de que Lucas Cepeda se marche y sus ganas de tener otro arquero.

Así mismo lo dejó en claro tras la derrota del Cacique ante Alianza Lima por la Serie Río de La Plata, donde aseguró a los medios que “Cuando el libro de pases está abierto siempre se pueden ir o llegar jugadores. Si se va Lucas Cepeda es algo que hablaremos con el presidente. El plantel no está cerrado”.

“Me voy a sentar de nuevo con Aníbal para ver el tema de los refuerzos. A mí me gusta tener competencia y estar en un equipo grande Colo Colo es necesario eso”, agregó.

Pues bien, estos dichos tuvieron la respuesta por parte de la dirigencia de Blanco y Negro, donde le lanzaron una dura advertencia al entrenador argentino.

Blanco y Negro le baja los humos a Fernando Ortiz

Lamentablemente la falta de dinero es una realidad en el Cacique, razón por la cual la búsqueda de jugadores ha sido más complicada de lo habitual. Por lo mismo, a la fecha solo han dicho fichados Joaquín Sosa, Matías Fernández Cordero, Javier Méndez y Maximiliano Romero.

Por lo mismo una fuente al interior del directorio de Blanco y Negro, en diálogo con El Mercurio, aseguró que “hay muy pocas lucas para otro jugador; por lo mismo, creemos que el plantel está cerrado”.

“Salvo la posibilidad de incorporar otro arquero, que tampoco creemos que pueda darse por el tema económico. Lo que siempre supimos era eso, que el DT quería competencia para Fernando de Paul”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo compromiso del Cacique será por la Serie Río de La Plata 2026 ante Peñarol el miércoles 21 de enero a partir de las 21:00 horas en el Estadio Centenario.

