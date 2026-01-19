“Está listo”: Marcelo Barticciotto deja la grande con frase sobre el futuro de Lucas Cepeda

Colo Colo sigue en la pretemporada de preparación para la temporada 2026. El equipo de la mano de Fernando Ortiz busca encontrar su mejor versión y aprovecha la Serie Río de La Plata para encontrar la formación estelar. El tema es que en medio de dichos trabajos podría perder a su máxima figura: Lucas Cepeda.

En las últimas horas se ha mencionado que el jugador tiene problemas estomacales y por lo mismo no jugó ante Alianza Lima. Situación que el propio jugador confirmó y hasta evidenció en su intento por disputar el amistoso de este lunes ante Montevideo City Torque. El futbolista no pudo realizar la práctica y tuvo que retornar al hotel de concentración.

El tema es que ya este lunes llegó una oferta para emigrar al viejo continente. Así lo indicaron en ESPNF90 donde adelantaron que ByN tendrá reunión extraordinaria este jueves. Cita justamente para definir el futuro de Cepeda.

Pero tras ello, fue Marcelo Pablo Barticciotto el que reveló el motivo de la reunión y confirmó que Lucas Cepeda tiene las horas contadas en el Cacique. “Está más cerca de irse que de quedarse”, lanzó de entrada en la señal deportiva. “Por lo que nos han dicho, está prácticamente listo. El jugador se quiere ir“, alertó.

Incluso tuvo espacio para dar su visión sobre está salida apurada. “Ya no hay el romanticismo de antes. No digo que este mal, ahora los jugadores y la sociedad vive de otra forma. Es comprensible su decisión”, complementó el campeón de la Copa Libertadores 1991.

Cepeda tiene las horas contadas en Colo Colo

¿Cuánto recibe Colo Colo por Lucas Cepeda?

De momento no se ha informado cuál es el club que busca a Lucas Cepeda, pero todo indica que sería el Elche. El problema es que la cláusula por el jugador cambió y de los cinco millones de dólares que se indicó en 2025, ahora pasó a ser de menos de cuatro millones.

El tema en discusión es que ahora sería retener un porcentaje del seleccionado nacional para así tener bonos por próximas ventas. “Se analiza seguir siendo socio del club español, que es el Elche, para una próxima venta. Lo que está claro es que el jugador quiere partir. Tiene muchas ganas de partir. Ya lo manifestó. Todo está en manos del directorio”, sentenció Christopher Brandt en la señal deportiva.

