Colo Colo no deja de hacer noticia por sus movimientos en el mercado de fichajes del fútbol chileno para el 2026. El Cacique parecía cerrar sus refuerzos con el arribo de su nuevo centrodelantero, pero hay un puesto que se ha transformado en una preocupación: el arco.

Si bien Fernando De Paul ha respondido, Fernando Ortiz siente que no tiene competencia con dos juveniles como Eduardo Villanueva y Gabriel Maureira. Ante esto, el DT ha insistido en traer otro arquero más y hay un nombre que está más que en carpeta.

Este martes y luego de que se conocieran los dos jugadores que están en la mira, revelaron que uno de llenos ya recibió un telefonazo. Eso sí, con una negociación que no será nada de fácil por delante.

Ignacio González recibe el primer llamado de Colo Colo para el 2026

En Colo Colo no pierden el tiempo y le meten el pie al acelerador para encontrar un nuevo arquero para el 2026. El principal apuntado hoy es Ignacio González, guardameta de Everton y que tuvo un 2025 que casi termina en un descenso.

Ignacio González interesa en Colo Colo al punto de que ya fue contactado. Foto: Photosport.

El periodista Christopher Brandt dijo en Sportscenter de ESPN que “el domingo, después del partido, hablamos de Ignacio González. Es un nombre que gusta bastante en el directorio, que es formado en Colo Colo y que, entienden, es del perfil que busca Fernando Ortiz: con experiencia y que le pelee el puesto a De Paul esta temporada“.

Fue tras ello que el reportero destapó el telefonazo que hubo desde Colo Colo con el guardameta de Everton. “Hubo el primer acercamiento la noche de ayer, se comunicaron con Ignacio González para ver su disponibilidad“.

Aunque de inmediato el periodista enfatizó en que su llegada al Estadio Monumental “no está fácil porque renovó hace poco con Everton, así que debe sentarse a negociar. A Nacho González le seduce la idea, así que ahora van a conversar para ver si se da“.

“Ayer también dábamos el nombre de otro que está en carpeta y es alternativa si no se da Nacho González. Sebastián Pérez es otro de los que cumple con los requisitos de ser experimentado y puede pelear el puesto en la misma línea, de sentarse, negociar y llegar a un acuerdo. Ambos tienen contrato vigente con sus clubes“, añadió.

Finalmente y ante la opción de Jaime Vargas de Deportes Recoleta, el reportero fue lapidario. “Se descartan nombres más jóvenes porque, para eso, se le da tiraje a Villanueva y Maureira. Ahora se les tapará, pero porque viene a disputar el puesto“.

Colo Colo quiere meterle presión en el arco a Fernando De Paul e Ignacio González asoma como la principal carta para hacerlo. El Cacique piensa en un nuevo guardameta para así no sufrir en un 2026 donde están obligados a ser campeones para arreglar el centenario.

¿Cuáles fueron los números de Ignacio González en 2025?

Ignacio González suena en Colo Colo luego de haber disputado un total de 33 partidos oficiales con Everton en la temporada 2025. En ellos dejó su arco en cero en 5 ocasiones y recibió 49 goles en los 2.970 minutos que estuvo bajo los tres palos.

