Javier Correa sumó sus primeros goles del 2026, pero es de lo que menos se ha hablado. El delantero generó solo una enorme polémica en Colo Colo luego de sus polémicos gestos y declaraciones contra sus críticos.

En la derrota frente a Alianza Lima, donde anotó un doblete, el argentino mandó a callar a quienes lo han cuestionado. Tras el encuentro, aseguró que “se habla mucho de mí. Me lo tomo con calma y tranquilidad, porque sé que hay muchos que quieren estar en este lugar, pero hay que pelarse el ojete para estar acá y yo me lo pelé. Que sigan hablando, no me interesan“.

Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y no cayeron nada de bien, especialmente porque fue contratado precisamente para eso. Es por ello que en la dirigencia ya dejaron en claro que están aburridos de sus pataletas, algo que podría acelerar su adiós a fin de año.

Colo Colo está cansado de las pataletas de Javier Correa

Los nuevos dardos de Javier Correa contra sus críticos agotaron la paciencia de Colo Colo. El delantero insiste en pelearse con los hinchas, algo que ya tiene cansada a la dirigencia de Blanco y Negro.

Javier Correa no para de pelearse con los hinchas de Colo Colo. Foto: Photosport.

Después de la nueva pataleta frente a Alianza Lima, al interior del Eterno Campeón golpearon la mesa. Así por lo menos lo reveló el periodista Edson Figueroa, quien contó cómo fue que cayó la reacción que tuvo el argentino.

Según explicó el reportero en DaleAlbo AM, en el Cacique no ven con buenos ojos este tipo de gestos de parte de sus figuras. “En Colo Colo, lo escuché ayer, no están contentos con las declaraciones de Javier Correa“.

¿La razón? En el club ven este tipo de actos como un problema, ya que “abre flancos totalmente innecesarios“. Y es que los malos resultados en la pretemporada ya son suficiente preocupación como para sumar un quiebre con los hinchas por hablar demasiado.

Ya el año pasado el mismo plantel hizo un llamado a jugar más y hablar menos para así conseguir resultados. Hubo algunos como Arturo Vidal que entendieron el mensaje, pero otros como el delantero que insisten en mostrarse desafiantes.

Javier Correa por ahora está enfocado en no perder su puesto en Colo Colo. Maximiliano Romero llegó a meterle presión al delantero para que el Cacique tenga los goles que no se dieron en 2025.

¿Cuáles son los números de Javier Correa en Colo Colo?

En medio de la polémica, Javier Correa trabaja para seguir ayudando a Colo Colo, donde hasta ahora ha logrado disputar un total de 51 partidos oficiales. En ellos ha marcado 22 goles y aportado con 4 asistencias en los 4.014 minutos dentro del campo de juego.