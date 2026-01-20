“Todos se tienen…”: Campeón con Colo Colo apoya polémicos dichos de Javier Correa

Colo Colo sigue de pretemporada en Uruguay y este miércoles cierra su preparación ante Peñarol. Con Fernando Ortiz buscando variantes, el Cacique buscará sumar un nuevo triunfo en la Serie Río de La Plata.

En la última presentación, los albos cayeron por 3-2 ante Alianza Lima. Lo único positivo fue el retorno al gol de Javier Correa. Sin embargo, el delantero dejó una frase que desató polémica contra sus detractores.

“Se habla mucho de mí. Me lo tomo con calma y tranquilidad, porque sé que hay muchos que quieren estar en este lugar, pero hay que pelarse el ojete para estar acá y yo me lo pelé. Que sigan hablando, no me interesan“, recalcó el goleador a ESPN.

Lo que de inmediato generó repercusión y de inmediato recibió respuestas. “Le chupa un huevo todo lo que se dice, pero igual manda a callar con goles en un amistoso”, replicó Manuel De Tezanos que salió al cruce de los dichos del cordobés.

Histórico de Colo Colo apoya a Javier Correa

Pero los dichos de Javier Correa sorpresivamente fueron apoyados por un histórico de Colo Colo como Gabriel Mendoza. El “Coca” recalcó que para estar en el Popular justamente deben exigirse al máximo desde los entrenamientos hasta dentro de la cancha.

Correa desató polémica por sus dichos en la pretemporada de Colo Colo

“Todos se tienen que pelar el oj…. Eso es cierto, para estar en Colo Colo lo tienen que hacer incluso más que el resto”, afirmó en conversación con Redgol.

Sin embargo, también aconsejó a Correa y confesó que debe bajar un cambio especialmente sobre las críticas que se hace habituales al estar en un club como Colo Colo.

“Pero no es cierto que no le importen lo que dicen desde afuera. Todos los que llegan a Colo Colo tienen que acostumbrarse a la exposición tanto futbolística como en lo personal. Están en la boca del día a día de toda la gente. Se tienen que preocupar y ser más moderados en sus declaraciones”, sentenció.

