Las declaraciones de Javier Correa en Colo Colo siguen sacando ronchas. Tras perder con Alianza Lima y anotar dos goles (uno en offside), el jugador alegó persecución y mandó a callar a sus críticos.

“La verdad es que se habla mucho de mí. Me lo tomo con calma y tranquilidad, porque sé que hay muchos que quieren estar en este lugar, pero hay que pelarse el ojete para estar acá y yo me lo pelé. Que sigan hablando, no me interesan”, lanzó.

Y pese a que no le puso nombre al receptor de su mensaje, las críticas no se hicieron esperar en el medio chileno. Acostumbrado a mandar recados con la prensa, le cayeron con todo al delantero de los albos.

Se las cantan clarita a Javier Correa en Colo Colo

Manuel de Tezanos, rostro de TNT Sports, ocupó su espacio en su medio Balong para criticar las incendiarias frases de Javier Correa. El periodista ironizó con los contradictorios dichos del delantero albo.

“Declaró como si fuera Van Basten, pero un gol estaba offside, si fuese con VAR, ese segundo gol era anulado. Poca autocrítica de Correa, hace dos goles y manda a callar a todo el mundo”, festinó el comunicador.

Siguiendo con su crítica al argentino, De Tezanos ironizó diciendo que a Javier Correa “le chupa un huevo todo lo que se dice, pero igual manda a callar con goles en un amistoso, jajajá, por Dios”.

“Pierde goles importantes, tuvo el 3 a 3 y se lo perdió, me parece que el tono de la declaración de Correa, se supone que no le importa lo que dicen, era otro”, cerró el hombre de TNT Sports.