Colo Colo vuelve a la cancha este miércoles 21 de enero para enfrentar a Peñarol en su último desafío de la Serie Río de La Plata. Los albos ya piensan en su debut en la Liga de Primera, programado para el sábado 31.

Pensando en que será el último amistoso antes del inicio de la competencia, Fernando Ortiz toma importantes decisiones en la formación del Cacique.

Entre los titulares aparecen Joaquín Sosa y Javier Méndez en su primer partido como titulares en la zaga. Además, Arturo Vidal volverá al mediocampo para acompañar a Tomás Alarcón y Víctor Felipe Méndez. Por otro lado, no aparece Lucas Cepeda, quien tiene un pie fuera del club.

Otro que tampoco fue considerado en la alineación es Javier Correa. El Toro fue titular contra Olimpia y Alianza Lima, pero no repetirá contra Peñarol. En su lugar, aparece el refuerzo Maximiliano Romero para hacer su debut.

Javier Correa será suplente en Colo Colo vs Peñarol

¿Por qué Javier Correa no es titular en Colo Colo?

La razón detrás de esta decisión de Fernando Ortiz es bastante sencilla. Resulta que Javier Correa no podrá jugar contra Deportes Limache en la primera fecha del torneo y el DT de Colo Colo usará esta instancia para probar la formación de ese debut.

El delantero argentino arrastra una sanción por acumulación de tarjetas amarillas del torneo pasado, razón por la que no estará contra los limachinos el sábado 31 de enero. Estará disponible para la segunda fecha, contra Everton el sábado 7 de febrero en el Estadio Monumental.