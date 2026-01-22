Universidad de Chile parecía tener listo su plantel para el 2026, pero asomó una opción de mercado que podría hacer que los dirigidos por Francisco “Paqui” Meneghini cambien de planes.

El Romántico Viajero optó por mantener la base del equipo que buenos rendimientos mostró con Gustavo Álvarez, por lo que con pocos refuerzos dio la sensación de que quedaba bien perfilados para la presente campaña. Sin embargo, podría llegar otro jugador.

El uruguayo que seduce a Universidad de Chile

Entre las salidas más destacadas que tuvo Universidad de Chile, estuvieron Leandro Fernández, Lucas Di Yorio, Rodrigo Contreras y Matías Sepúlveda, mientras que arribaron Eduardo Vargas, Lucas Romero, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero.

Si bien mucho se especuló que con el arribo de Lucero el plantel 2026 del Bulla quedaba cerrado, ahora apareció una opción de mercado que podría cambiar los planes del club.

Según el periodista uruguayoGuillermo López, de Sport890, desde Universidad de Chile habrían puesto los ojos en Nicolás Fernández. El charrúa de 22 años sería del gusto de los Azules y ahora tendrían que decidir si inician conversaciones por él.

“Nicolás Fernández puede salir de Progreso en este período de pases. Liverpool mostró interés, pero hoy está lejos en lo económico. Desde U de Chile en las próximas horas se definirá si avanzan formalmente por el jugador“, indicó López en la red soscial “X”.

Fernández es un mediocampista, que también puede jugar como enganche o extremo derecho. Ha sido seleccionado juvenil y también ha estado en nóminas locales de Uruguay. Su pase pertenece a Progreso. Universidad de Chile tiene un cupo disponible de extranjero, el cual podría quedar en manos del charrúa.