Lo tuvo en la U y ahora aconseja a Colo Colo por fichaje de Pablo Aránguiz: “Su comportamiento…”

El volante de 28 años asoma en el radar albo para reemplazar a Lucas Cepeda, pero piden tomar precauciones.

Por Felipe Pavez Farías

Aránguiz suena en la órbita de Colo Colo
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTAránguiz suena en la órbita de Colo Colo

Colo Colo se mete de lleno en el mercado de fichajes con el objetivo de encontrar un reemplazante para Lucas Cepeda. El jugador ya fue despedido en redes sociales y en las próximas horas viajará a España para sumarse a las filas del Elche. Por lo que Fernando Ortiz necesita un nombre para suplir su salida. 

Para suplir la salida del seleccionado nacional, en ByN ya empiezan a barajar varios nombres. Lautaro Pastrán, Víctor Dávila y Diego Valdés fueron los primeros en aparecer en el radar albo. Pero ahora se sumó un nombre que fue seleccionado nacional y comparado con Jorge Valdivia por Reinaldo Rueda.

Esto tiene relación con Pablo Aránguiz, que pasó por Universidad de Chile, la MLS y sufrió en el descenso a la Primera B con Unión Española. El cuadro hispano atraviesa un complejo momento económico y la salida del volante tendría aprobación desde Independencia. 

¿Pablo Aránguiz a Colo Colo?

El tema es que ahora un conocedor del jugador sacó la voz para advertir a Colo Colo y al jugador en cuestión. Es que Rodrigo Goldberg lo conoció de cerca cuando estuvo como gerente deportivo del Romántico Viajero. Por lo mismo, recalcó que debe tomar una importante decisión si quiere dar el salto definitivo en su carrera. 

Yo lo tuve en la U, le tengo una gran estima. Es muy buen pasador. Es muy inteligente para jugar”, recalcó el “Polaco” dejando de lado la rivalidad entre ambos equipos. Por lo que tiene capacidades de sobra para vestir la camiseta alba.

Pero tras ello, lanzó una potente reflexión sobre Pablo Aránguiz y los problemas que han impedido su despegue a lo largo de su carrera. “Pero no sé si su comportamiento lo puede traicionar. Le pasó en la U y en otros lados. Es lo que tendría que mejorar”, expresó lapidario en Radio Cooperativa. 

El volante de 28 años tiene contrato hasta finales del 2026, por lo que Colo Colo tendría que negociar su salida. Aunque se indica que está al alcance del presupuesto y por lo mismo toma la ventaja para reemplazar a Cepeda. 

