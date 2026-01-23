“No es el perfil”: El primer gran descartado para reemplazar a Lucas Cepeda en Colo Colo

Lucas Cepeda dejó de ser jugador de Colo Colo y en las próximas horas se sumará a las filas del Elche de España. El jugador de 23 años ahora disputará LaLiga y deja a los albos con un importante monto en sus arcas para seguir en el mercado de fichajes.

Es que ahora Fernando Ortiz debe buscar un nuevo jugador por la banda para cerrar el plantel de cara al 2026. Tarea no menor ya que queda una semana para el inicio de la Liga de Primera.

“Tendré reuniones con Aníbal. Lo dije y muchos están presentes donde el libro de pases yo no voy a cerrarlo hasta que el día se termine”, recalcó el “Tano” en su llegada a Santiago tras disputar la Serie Río de La Plata.

Es que en el Cacique tienen presente que no se ganó ningún partido en el torneo que se jugó en Uruguay. Sin embargo, con línea de cuatro en defensa y con punteros marcados por las bandas, el equipo mejoró bastante ante Peñarol.

El primer descartado para reemplazar a Lucas Cepeda

Bajo este panorama, entre los rumores asoman nombres como Lautaro Pastrán, Pablo Aránguiz y hasta Daniel Castro. “Popín” fue el gran anhelo de Colo Colo pero el delantero se quedó en Deportes Limache y hasta sumó minutos en la Supercopa.

Sin embargo, en ByN todavía tienen en carpeta al delantero sensación del fútbol chileno. Lo que fue cuestionado por Manuel De Tezanos que recalcó que en este momento no es el jugador que necesita Fernando Ortiz.

Daniel Castro pierde terreno para reemplazar a Cepeda

“No es para Colo Colo. En el contexto que tiene en Limache no lo va a encontrar en Colo Colo”, recalcó en Balong Radio. Tras ello, el periodista fundamentó su argumento en que “ese tipo de jugar no es el perfil que buscaría para Colo Colo. Lo que necesitan es un jugador que sepa ser protagonista”.

