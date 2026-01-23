Es tendencia:
Ganó más dinero que Colo Colo: El real triunfador en la venta de Lucas Cepeda a España

Al final y pese a que el Cacique fue el responsable de materializar la venta del delantero al Elche, la verdad es que hubo un tercer club que hizo un negocio redondo con Cepeda.

Por Patricio Echagüe

Cepeda se suma a la pequeña legión de chilenos en Europa.
En las últimas horas por fin se hizo oficial la venta de Lucas Cepeda al Elche de España. El delantero de 23 años se va de Colo Colo dejando unos 2,2 millones de dólares al club, algo que encendió la alarma en torno al supuesto buen negocio que hizo el Cacique con él.

Esto lo decimos porque para quedarse con el 100% de su pase los albos, en dos operaciones distintas, le pagaron hace un año dos millones de la moneda americana a Santiago Wanderers. Sacando cuentas, son apenas 200 mil dólares los que sumó el Cacique en esta pasada.

Por lo mismo el real ganador con toda esta operación es el cuadro caturro, quienes además de haber ganando 2 millones por la compra de Colo Colo, sumarán un extra gracias a la FIFA.

Wanderers ganó más dinero que Colo Colo con la venta de Cepeda

Hay que recordar que la FIFA tiene un mecanismo de solidaridad en la venta de los jugadores, donde un 5% de la operación va para el club que los formó. En el caso de Cepeda, el beneficiado es justamente Santiago Wanderers.

Así es como a los dos millones de dólares que recibió el cuadro porteño hay que sumarle otros 110 mil por este traspaso del delantero de Colo Colo al Elche.

Santiago Wanderers hizo un negocio redondo al vender a Lucas Cepeda a Colo Colo. | Foto: Photosport.

Un negocio notable que pudo hace Wanderers gracias a uno de sus canteranos, siendo el real ganador con la venta de Cepeda al fútbol español. Ahora habrá que ver si todo este dinero es usado para por fin volver a la Primera División tras ya largas cinco temporadas en la B.

Los números de Lucas Cepeda en Santiago Wanderers

Desde su debut profesional en el 2021 hasta el 2023 Lucas Cepeda jugó un total de 61 partidos en el cuadro caturro, donde anotó siete goles y entregó siete asistencias en 3.800 minutos de acción.

