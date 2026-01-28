Lucas Cepeda se empieza a aclimatar al fútbol europeo. Llegó esta semana para reforzar al Elche y en el club español le dan mucha importancia al ex delantero de Colo Colo.

En la práctica de esta jornada marcó un golazo, de esos que acostumbró a marcar en el Monumental por la zurda que saca remates a gran velocidad. Esta vez, fue con un disparo al primer palo.

Elche subió el video de este tanto en el entrenamiento indicando “no voy a decir a quién me recuerda” y poniendo una cabra al lado, comparándolo seguramente con Lionel Messi, aunque sus hinchas se acordaron de su ex jugador Nicolás Fernández Mercau, que saltó de España a la MLS.

El entusiasmo de Elche con Cepeda

El gol demuestra que la pegada que tiene el formado en Wanderers es extraordinaria y que puede darle alegrías a su nueva escuadra.

De hecho, en los comentarios, los hinchas se mostraron entusiasmados con el refuerzo que esta semana concretó su arribo a la escuadra española.

“Eres un cabrón” y “titular el sábado” fueron algunos de los comentarios que en redes sociales le dedicaron a Cepeda por su tremendo disparo.

No es cualquier encuentro el que Elche jugará el sábado. Es frente a Barcelona, en un encuentro en el que esperan lavar las heridas de la derrota ante Levante del último fin de semana.

El encuentro se jugará desde las 17 horas de Chile en el estadio Martínez Valero de Elche, que tiene capacidad para 33.700 personas.

