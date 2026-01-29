“Al 100%”: El desafiante mensaje de Lucas Cepeda de cara al debut contra Barcelona

Lucas Cepeda se transformó en la gran venta del fútbol chileno en este mercado de fichajes. El seleccionado nacional dejó Colo Colo y ahora pasó al Elche para disputar LaLiga.

El jugador de 23 años llegó a principio de semana al elenco de Alicante. Tras el recibimiento del DT, Eder Sarabia, de inmediato se sumó a los trabajos del plantel y hasta sorprendió con golazos en las prácticas de fútbol. Por lo que ahora asoma como opción para debutar este mismo fin de semana.

“Qué pasa Lucas, cómo estás. ¿Estamos listos? Tenemos que estar fuertes porque se viene el Barza”, recalcó el adiestrador que contempla al chileno al menos como alternativa para recibir al cuadro blaugrana.

Lo que el mismo jugador confirmó, ya que dejó un desafiante mensaje para lo que resta de temporada en LaLiga. “Me voy a entregar al 100% para darle los mejores resultados al equipo”, enfatizó al ser consultado por DSports y la opción de jugar ante Barcelona.

El ex Colo Colo incluso abordó cómo han sido sus primeros días en España y agradeció el buen trato de dos trasandinos. “Me está tratando bien el grupo. Matías (Dituro) me escribió desde el primer momento, desde que nació el rumor. A Fede Redondo lo conocía del Sudamericano cuando lo enfrente con la selección”, recalcó.

¿Cuándo juega el Elche?

Elche vuelve a jugar LaLiga de España este sábado 31 de enero. El elenco de Lucas Cepeda recibe a Barcelona, que viene de superar al Copenhagen por 4-1 en Champions League. El duelo está programado para las 17:00 horas y el chileno podría sumar sus primeros minutos en Europa.

