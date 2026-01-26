Desde consejo de Arturo Vidal hasta camiseta de Colo Colo: así fueron las primeras horas de Lucas Cepeda en Elche

No está soñando, es verdad: Lucas Cepeda puso fin a la teleserie del verano y este lunes firmó su contrato con el Elche. El seleccionado nacional se suma a las filas del cuadro ilicitano por cuatro años y ya está disponible para debutar por LaLiga.

Llegada que estuvo marcada por el respaldo total del cuerpo técnico. Así lo mostró el cuadro español que subió un extenso registro con las primeras horas de Cepeda en España. Acompañado por Fernando Felicevich, el jugador de 23 años agregó que todo comenzó con el llamado de Cristian Bragarnik y que todo se dio en cuestión de horas.

Pero nada de esto se hubiese concretado sin la asesoría de Arturo Vidal. Así lo reveló Cepeda, quien recibió los mejores tips del King sobre Eder Sarabia, que fue ayudante técnico de Quique Setién en el Barcelona.

“Arturo me explicó cómo trabajaba el profe. Eso me convenció, y también conozco a Matías Dituro que en Chile le hice un par de goles. Fue lindo que un par de compañeros se contacten conmigo”, comentó entre risas el ex Colo Colo.

El respaldo de Arturo Vidal sobre Lucas Cepeda

El video de 26 minutos muestra la interna del Elche y los primeros días de Cepeda. Tanto con el reconocimiento del Estadio Martínez Varela hasta los trabajos físicos para aclimatarse.

Pero la llegada de Lucas tiene un objetivo claro: soñar con copas internacionales. Por lo que el cuerpo técnico no quiere dejar más puntos en el camino. “Qué pasa Lucas, cómo estás. ¿Estamos listos? Tenemos que estar fuertes porque se viene el Barza”, apuntó Sarabia en su primera charla con el chileno.

“¿Cómo está profe? Todo bien… Arturo me escribió, le mandó hasta una polera, je”, soltó Cepeda aún nervioso. Pero el diálogo se extendió y el DT decidió explayarse sobre los motivos que fueron determinantes en su llegada al Elche.

Cepeda ya tuvo su primera charla técnica en Elche y sueña con el debut ante Barcelona

Contratación donde Arturo Vidal fue clave por lo que realizó en Barcelona y por cómo vio en el día a día a Cepeda. “Te habíamos visto jugar, pero le pregunté a él (Vidal) por tu mentalidad. Le dije que tenga la mitad de mentalidad y hambre que tenías tu, ya nos sirve. Me dijo que entrenaban juntos en las tardes. Que eres muy profesional y que estás de sobra preparado para el fútbol europeo. Le agradecí todo lo que había hecho por ti”, sentenció Sarabia, quien justamente le pidió la camiseta al King para tener un recuerdo de quien fuese su pupilo en el cuadro blaugrana.

