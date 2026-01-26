Es tendencia:
Debut

Lucas Cepeda sueña con un debut soñado: Elche enfrenta al Barcelona este fin de semana

Elche CF confirmó oficialmente la llegada del chileno Lucas Cepeda como nuevo refuerzo y su debut podría llegar de inmediato.

Por Sebastián Amar

Lucas Cepeda es confirmado en el Elche
Lucas Cepeda es confirmado en el Elche

Elche CF confirmó oficialmente la llegada de Lucas Cepeda como nuevo refuerzo, sellando así el salto del futbolista chileno al fútbol español. El anuncio fue realizado por el propio club, que destacó la incorporación del jugador de cara a los desafíos inmediatos de la temporada.

Cepeda arriba tras consolidarse en Colo Colo, despertando interés por su proyección, velocidad y capacidad ofensiva. En Elche ven en él una alternativa importante para potenciar el ataque y sumar variantes en una liga exigente.

La noticia no solo pasa por el fichaje, sino también por el contexto inmediato. El calendario pone a Cepeda frente a un escenario especial, ya que el equipo tiene un duelo de alto calibre en los próximos días.

Elche enfrentará este sábado a Barcelona, en un partido programado para las 17:00 horas de Chile, encuentro que podría marcar el estreno oficial del chileno con su nueva camiseta.

Debut soñado para Cepeda

La posibilidad de debutar ante Barcelona asoma como un desafío mayor para Lucas Cepeda, quien podría vivir su primer partido en España nada menos que frente a uno de los clubes más importantes del mundo.

Así, Elche suma una apuesta interesante y Lucas Cepeda se prepara para un estreno que podría ser inolvidable. Si el chileno logra debutar este sábado, lo hará en un escenario de máxima exigencia, marcando el inicio de una nueva etapa en su carrera europea.

