Benjamín Kuscevic ha vivido un mercado lleno de vaivenes, pero tiene la certeza que su futuro no está en Fortaleza. El jugador estaría cerca de pasar a Santos de Brasil.

El defensor formado en Universidad Católica llegó a Brasil en 2020 y tras defender a Palmeiras y Curitiba, arribó al club de Ceará en el 2023. Ahí encontró estabilidad y continuidad, pero lamentablemente el equipo terminó perdiendo la categoría en 2025.

El futuro de Benjamín Kuscevic

El descenso de Fortaleza complica el presente deportivo de Benjamín Kuscevic. El central de 29 años es un recurrente en la selección chilena, por lo que jugar en la Serie B de Brasil podría mermar sus opciones de seguir presente en La Roja.

Kuscevic cuenta con un sueldo muy alto para un equipo de segunda división y así como le dieron salida a Juan Martín Lucero para reducir costo, también deberán hacerlo con el defensa. Pese a las especulaciones, su futuro ya estaría definido en el país de la samba.

Según informa el medio brasileño O Povo, Benjamín Kuscevic recibió una propuesta formal de otro club y desde Fortaleza estarían al tanto. De hecho, no fue citado al último duelo de su equipo ante Floresta por el Campeonato Cearense.

Si bien el mencionado medio no reveló qué equipo es el que está interesado en Kuscevic, algunos medios brasileños han informado que Santos de Neymar estaba detrás de los pasos del chileno. De confirmarse la transacción, sería un verdadero salto en su carrera.

Si bien el Peixe tuvo un 2025 complicado, logró meterse en la Copa Sudamericana y Ney necesita tener un buen equipo a su alrededor para poder ser convocado al Mundial con Brasil. En las próximas horas quedará definido el futuro de Benjamín Kuscevic.