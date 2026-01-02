Es tendencia:
Socio de Neymar: Felipe Loyola llegará a Santos para ser titular indiscutido

Ad portas que se oficialice el nuevo vínculo del volante chileno, desde Brasil adelantan que será un fijo en el esquema del DT argentino Juan Pablo Vojvoda.

Por Alfonso Zúñiga

Felipe Loyola dejará Independiente para recalar en el Santos de Neymar.
Sólo restan detalles. El volante chileno Felipe Loyola dejará en las próximas horas Independiente de Avellaneda para continuar su carrera en el fútbol brasileño, donde será compañero nada menos que de Neymar en el Santos.

El “Peixe” pagará US$6 millones de dólares por el 80 por ciento de su pase al cuadro argentino, una cifra que será compartida con Huachipato, o más bien sus ex propietarios Victoriano Cerda y Marcelo Pesce, que recibirán el 50% de la transferencia.

Pero más allá de la operación económica, lo que adelantan los medios paulistas sobre los próximos pasos de Loyola es alentador, puesto que el técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, ya tiene muy claro en qué puesto lo utilizará el 2026 en Santos.

El acuerdo que falta para que Felipe Loyola deje Independiente y fiche en Santos de Neymar

El puesto de lujo que tendrá Loyola en Santos

El capitalino de 25 años es una de las tres grandes contrataciones que tendrá la escuadra de Vila Belmiro para este año, junto con los delanteros Rony, que viene del Atlético Mineiro, y Gabriel Barboza, Gabigol, quien llegará a préstamo desde Cruzeiro.

Son dos los puestos en que puede disputar un lugar Loyola en la formación del Santos. Uno como volante central, donde competirá con nombres como los veteranos Joâo Schmidt y Willian Arão, o como lateral derecho, donde Igor Vinícius es titular. Seguramente, jugará en la zona media del campo.

Además, el chileno tendrá como compañeros, además de Neymar a nombres como los argentinos Adonis Frías, Álvaro Barreal y Benjamín Rollheiser, el venezolano Tomás Rincón, entre los más reconocidos.

Los números del chileno en 2025

Entre torneos locales y Copa Sudamericana, Felipe Loyola jugó con Independiente un total de 42 encuentros, donde registró nueve goles, cinco asistencias y siete tarjetas amarillas durante los 3.325 minutos que disputó.

Así terminó el “Peixe” en el Brasileirão

