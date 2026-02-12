Fernando Ortiz vive momentos complicados en la banca de Colo Colo por los malos resultados. Pese al sufrido triunfo sobre Everton sobre la hora el pasado sábado, lo cierto es que el argentino sigue sin convencer del todo tras varios meses de trabajo.

En el plantel de Cacique son conscientes de que el nivel mostrado no ha sido el óptimo, algo que Tomás Alarcón abordó en conferencia de prensa, asegurando que por lo menos él quiere que Ortiz siga al mando del equipo.

El volante dejó en claro que está a gusto con el Tano como DT, ya que le ha dado la confianza de ser titular en el mediocampo luego de un año donde fue más alternativa que otra cosa.

Alarcón quiere que Ortiz siga como DT

El ex O’Higgins aseguró a los medios que “me gustaría que se quedara por la persona que es, el entrenador y la confianza que da no sólo a mí, también a los chicos, que son muchos con nosotros. También fui chico y me gustaba que me dieran consejos. Te hace participar en algo que en los grandes a los chicos se les aparta”.

“Me encantaría que el profe siga, dependiendo del partido o no, no lo sé. No sigo redes sociales pero soy consciente de lo mediático que es Colo Colo. Yo estoy alejado de eso”, agregó.

Tomás Alarcón ha sido titular en Colo Colo de la mano de Fernando Ortiz. | Foto: Photosport.

Sobre lo mostrado con Ortiz el mediocampista afirmó que “a nivel táctico hemos mejorado mucho, es la más considerable del equipo. El año pasado veníamos con una idea, pero por el tipo de jugadores que teníamos, ahora con pretemporada y mucho tiempo juntos, eso generó un ambiente grato con el profe”.

“La comunicación tuvo un rol importante para generar un ambiente laboral bueno, eso dio confianza con él donde cada uno le decía lo que le gustaba hacer en la cancha y donde jugar. Eso él lo adaptó y fue una mejoría considerable (…) Lamentablemente con Limache no se vio reflejado por los goles temprano que nos generó mucha rabia, pero con Everton se vio un Colo Colo mejor y más sólido”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El Cacique retornara al ruedo ante Unión La Calera este domingo 15 de febrero desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental. Este compromiso será válido por la fecha 3 de la Liga de Primera 2026.

