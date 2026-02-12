Javier Correa llegó a Colo Colo desde Estudiantes de La Plata durante el segundo semestre de 2024. Y esa negociación nuevamente salió a la luz pública a raíz de una cuantiosa deuda que el Cacique tiene con los Pincharratas. Son casi 267 mil dólares pendientes que tiene la plana mayor alba.

Es decir, unos 228 millones de pesos chilenos. Una cifra considerable para las alicaídas arcas colocolinas. De todas formas, el ariete de 33 años parece muy tranquilo por todo esto. Es más, ni siquiera sabía de ese dinero adeudado a su ex club.

“Me enteré recién por el que vino a hacer las preguntas antes. Y, eso está ajeno a mi persona, a mis responsabilidades porque yo no estaba enterado“, marcó a RedGol el experimentado ariete, quien también cuenta con experiencia en Racing Club y dos clubes mexicanos: el Atlas y el Santos Laguna.

Al igual que Correa, la tónica en la directiva es de seguridad plena. Tienen claro que no hay de qué preocuparse en este escenario. Y que Fernando Ortiz puede tener en cuenta al “9”, autor de un gol facilísimo ante Everton de Viña del Mar luego de un pique endemoniado de Leandro Hernández.

Javier Correa toma mate en la Noche Alba solidaria. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

El que sacó la voz para afrontar este tema fue Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro. Fue para desactivar cualquier alarma de emergencia en Pedrero. “El fallo de la FIFA está en el TAS. Esa deuda la liquidamos el año pasado”, apuntó el empresario puertomontino de origen sirio.

Publicidad

Publicidad

ver también Javier Correa se sincera sobre su presente con Colo Colo: “Espero que sea por muchos años más”

Mosa zanja la polémica entre Colo Colo y Estudiantes por Javier Correa

Aníbal Mosa no tuvo ninguna muestra de alerta por esta deuda que Colo Colo tiene con Estudiantes de La Plata relativa al traspaso de Javier Correa. “Hay una multa que se está discutiendo”, reconoció el presidente de Blanco y Negro en la antesala de la Noche Alba solidaria.

“Pero son cosas menores. No tiene nada que ver con la búsqueda de refuerzos”, sentenció Mosa, quien también ratificó que todavía se intenta fichar un extremo derecho para darle otra variante ofensiva al cuerpo técnico liderado por el Tano Ortiz.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Por lo pronto, el DT argentino debe afinar detalles para juegar nuevamente en el estadio Monumental: este domingo 15 de febrero, los albos recibirán a Unión La Calera a contar de las 20:30 horas.