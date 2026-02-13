Nike presenta los nuevos Tiempo Maestro: creatividad y toque para deslumbrar en la cancha

Llegan a Chile los nuevos Tiempo Maestro, un botín pensado para atacantes creativos que buscan ir un paso adelante y transformar oportunidades en jugadas decisivas.

Tiempo Maestro continúa el legado de más de cuatro décadas de la franquicia Tiempo, incorporando una innovadora placa dividida que permite que Techleather —un material premium y ultrasuave— envuelva aún más el pie, entregando una sensación constante de contacto con el balón.

El resultado: mayor control, precisión y confianza para quienes dominan el juego a través del regate y la creatividad.

“Los Maestro son el equilibrio perfecto entre los botines modernos y ligeros, muy cómodos y con un toque extra de estilo”, comenta Jamal Musiala, jugador del Bayern Munich.

El calzado destaca por su flexibilidad, ligereza y sensación de contacto constante con el balón, incluso en climas exigentes. Esa confianza ya se refleja en la élite internacional, donde jugadores como Estêvão, Matheus Cunha, Vitinha y Arda Güler lo han llevado a la cancha.

En Chile y la región, futbolistas como Carlos Palacios y Luciano Cabral ya están utilizando Tiempo Maestro para potenciar su juego ofensivo.

Carlos Palacios le saca brillo a los Tiempo Maestro en Boca Juniors.

Diseño e innovación:

El modelo incorpora un cuello Knit con ajuste tipo guante, que entrega sujeción dinámica y estabilidad en cada movimiento. A esto se suman tacos cónicos torsionados, diseñados para ofrecer tracción y control superiores en aceleraciones y cambios de dirección decisivos.

Junto a Tiempo Maestro, Nike amplía la línea con tres modelos adicionales que responden a distintas superficies y estilos de juego: Tiempo Ligera, de perfil clásico y liviano; Tiempo Reactgato, orientado al futsal competitivo y el uso urbano.

Los nuevos Tiempo Maestro ya están disponibles en Chile desde este jueves 12 de febrero en todas las tiendas Nike y en Nike.cl.