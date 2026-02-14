Es tendencia:
Alan Saldivia impacta con importante cambio en su carrera: “Fue tomada de manera amistosa”

El jugador de Vasco da Gama compartió un importante comunicado a través de sus redes sociales.

Por Andrea Petersen

EL jugador lanzó un importante comunicado en sus redes.
El jugador uruguayo Alan Saldivia,que actualmente milita en Vasco da Gama, compartió un inesperado comunicado a través de sus redes donde reveló que no seguirá trabajando con su representante Marco Vanzini a partir de esta fecha.

“Destaco que esta decisión fue tomada de manera amistosa y de común acuerdo entre las partes. A partir de ahora, cualquier contacto, negociación o gestión relacionada con mi carrera deberá ser realizada exclusivamente con mi abogado”, escribió en sus redes.

El presente de Alan Saldivia

El defensa de 23 años se despidió de Colo Colo tras casi tres temporadas juntos, donde inició su primera aventura internacional sumándose al Vasco de Gama de la Serie A de Brasil.

El jugador conquistó rápidamente al DT del Gigante de Colina, Fernando Diniz, que señaló que lo seguía hace tiempo, desde cuando era el entrenador de Fluminense y se enfrentaron en Copa Libertadores.

Es un jugador con el que tengo una expectativa muy positiva. Vi muchos partidos de él en Colo Colo, jugamos en contra y partidos difíciles de Libertadores”.

Es muy fuerte en los duelos, muy rápido, tiene presencia, que es una característica importante en nuestro equipo, y es de los que hablan, tiene buen liderazgo”, puntualizó.

Asimismo, el jugador compartió una sentida despedida con Colo Colo. “Llegué siendo joven, con la ilusión de crecer desde abajo, y este club me dio la oportunidad de formarme, competir y entender lo que significa representar a Colo Colo, el equipo más grande de Chile”.

En la misma línea, Saldivia agradeció a todos quienes forman parte del club. “Y a toda la gente que sostiene el día a día y a toda la hinchada por su muestra de cariño. Colo Colo quedará para siempre en mi historia, gracias por todo, Hasta pronto”.

