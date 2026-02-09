Es tendencia:
Brasil

Alan Saldivia maravilla a todos en Brasil y tiene a sus pies al DT de Vasco: “Tengo una expectativa…”

El entrenador Fernando Diniz habló del nivel del ex defensor de Colo Colo, quien desde su arriba al cuadro Carioca elevó su nivel.

Por Carlos Silva Rojas

Alan Saldivia en Vasco.
© Vasco da GamaAlan Saldivia en Vasco.

Uno de los tantos jugadores que dejó Colo Colo en el presente mercado de fichajes fue Alan Saldivia, quien tras largas negociaciones cerró su arribo a Vasco da Gama.

El elenco carioca hace tiempo estaba buscando contratar al defensa central uruguayo y por fin lo logró, aprovechando que Blanco y Negro necesitaba hacer caja y desprenderse de algunos jugadores.

El defensor se adaptó rápido al fútbol brasileño y este domingo fue clave en la victoria de Vasco por 2-0 ante Botafogo en el Torneo Carioca, lo que le valió los elogios del entrenador Fernando Diniz.

Fernando Diniz llena de elogios a Alan Saldivia

El entrenador del Gigante da Colina alabó las condiciones del ex Colo Colo y dijo que lo venía siguiendo desde hace tiempo, cuando era estratega de Fluminense y se lo topó en la Copa Libertadores.

Es un jugador con el que tengo una expectativa muy positiva. Vi muchos partidos de él en Colo Colo, jugamos en contra y partidos difíciles de Libertadores”, dijo el ex DT de la selección brasileña.

Alan Saldivia es fijo en Vasco.

“Es muy fuerte en los duelos, muy rápido, tiene presencia -que es una característica importante en nuestro equipo- y es de los que hablan, tiene buen liderazgo”, agregó.

Vasco da Gama está complemento un buen arranque de temporada y se metió en los cuartos de final del torneo estadual, donde se medirá con Volta Redonda.

