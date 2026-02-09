Uno de los tantos jugadores que dejó Colo Colo en el presente mercado de fichajes fue Alan Saldivia, quien tras largas negociaciones cerró su arribo a Vasco da Gama.

El elenco carioca hace tiempo estaba buscando contratar al defensa central uruguayo y por fin lo logró, aprovechando que Blanco y Negro necesitaba hacer caja y desprenderse de algunos jugadores.

El defensor se adaptó rápido al fútbol brasileño y este domingo fue clave en la victoria de Vasco por 2-0 ante Botafogo en el Torneo Carioca, lo que le valió los elogios del entrenador Fernando Diniz.

Fernando Diniz llena de elogios a Alan Saldivia

El entrenador del Gigante da Colina alabó las condiciones del ex Colo Colo y dijo que lo venía siguiendo desde hace tiempo, cuando era estratega de Fluminense y se lo topó en la Copa Libertadores.

“Es un jugador con el que tengo una expectativa muy positiva. Vi muchos partidos de él en Colo Colo, jugamos en contra y partidos difíciles de Libertadores”, dijo el ex DT de la selección brasileña.

Alan Saldivia es fijo en Vasco.

“Es muy fuerte en los duelos, muy rápido, tiene presencia -que es una característica importante en nuestro equipo- y es de los que hablan, tiene buen liderazgo”, agregó.

Vasco da Gama está complemento un buen arranque de temporada y se metió en los cuartos de final del torneo estadual, donde se medirá con Volta Redonda.