Hace 13 años, Pablo Vegetti tuvo una experiencia en el fútbol chileno, cuando todavía no estaba ni cerca de firmar un contrato como refuerzo de Cerro Porteño. Por estas horas, el portentoso atacante vive sus primeros días en Asunción, donde llegó tras vivir en Río de Janeiro.

Vegetti se erigió en un goleador temible del Vasco da Gama, donde se despidió como una leyenda viviente. Un registro de 60 conquistas dan cuenta de la trascendencia del argentino de 37 años en el Almirante, donde jugó 141 partidos oficiales.

Por eso, toma este desafío en el Ciclón con total naturalidad. “Con buenas expectativas, muchas ganas de estar acá así que agradezco el interés. Estoy un poco cansado, prometo trabajo, sacrificio y tratar de cumplir los objetivos con el club”, manifestó Vegetti, quien también jugó en Instituto de Córdoba y Colón de Santa Fe.

Pablo Vegetti en acción por Rangers de Talca ante Universidad de Chile. (Marcelo Hernández/Photosport).

“Cerro Porteño es un club muy grande de América, exige ganar todo el tiempo. Me gustan los desafíos, por eso estoy acá. Vestir una camiseta como la de este club es muy exigente, como Vasco, el club donde estaba antes”, aseveró el ex ariete de Belgrano de Córdoba, otro lugar donde deslumbró.

Pablo Vegetti celebra uno de los 60 goles que marcó en Vasco. (Buda Mendes/Getty Images).

Pablo Vegetti reacciona a la presión de Cerro Porteño: “Estoy acostumbrado”

Pablo Vegetti sabe que con Cerro Porteño está prácticamente obligado a pelear por títulos. Precisamente ahí encontró un aspecto motivante, pues sólo fue campeón de la Primera Nacional con Belgrano de Córdoba. Aunque fue cuatro veces máximo artillero de algún torneo.

Incluida la Copa de Brasil 2025 que Vasco perdió ante Corinthians en la final. Por eso mismo, Vegetti no rehúye a las expectativas azulgranas. “Estoy acostumbrado a eso”, dijo sobre su bagaje de tolerar grandes presiones. Algo que en el Brasileirao vivió desde agosto de 2023.

Pablo Vegetti lamenta la derrota en la Copa de Brasil ante Corinthians. (Buda Mendes/Getty Images).

“Cuando uno contrata a un delantero, la exigencia existe desde el día uno. Tomo todo con mucha tranquilidad”, sentenció Vegetti, quien firmó un contrato hasta diciembre de 2028 en el Ciclón del Barrio Obrero.

Cerro Porteño se consagró campeón del Torneo Clausura a fines de 2025 y sueña extender el dominio con el arribo de Pablo Vegetti.

