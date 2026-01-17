Hace casi 13 años, Pablo Vegetti aterrizó en Rangers de Talca para tener su primera aventura en Chile y evidentemente nadie imaginaba que sus cualidades le darían para brillar en Brasil y llamar la atención de Cerro Porteño, uno de los clubes más grandes de Paraguay para gastar 5 millones de dólares directo a su bolsillo.

El portentoso atacante argentino anotó 3 goles en 19 partidos con el cuadro rojinegro. Vegetti llegó al Fiscal de Talca precedido de números de artillero temible del Villa San Carlos. Allí había convertido 24 conquistas en 40 encuentros. Pero no pudo replicar eso en la primera división chilena.

Dalcio Giovagnoli fue el DT que tuvo Vegetti en el cuadro Piducano. También estaban en aquel plantel Gervasio Núñez, Fabián Bordagaray, Sebastián Sciorilli y Sebastián Luna como extranjeros. Y los chilenos Carlos Garrido y Rodolfo González, quien hoy en día milita en Cobreloa.

Pablo Vegetti en acción ante Universidad Católica. Un duelo frente a Cristopher Toselli. (Claudio Cruz/Photosport).

Tras su paso por Chile, Pablo Vegetti fue un artillero infalible en varios lugares. Como en Instituto de Córdoba, ciudad donde tuvo su primer gran lugar en el mundo: Belgrano, donde anotó 63 goles en 123 partidos. Una cifra que habla de un poder de fuego indiscutible.

Pablo Vegetti lucha una pelota ante Christian Quili Vilches, seleccionado por Chile en el Mundial de la Kings League. Así da vueltas la vida. (Andres Pina/Photosport).

Y en Vasco da Gama de Brasil, sus números también fueron buenísimos: 60 dianas en 141 partidos. También regaló siete asistencias, pero no pudo gritar campeón: el Almirante perdió la final de la Copa de Brasil ante Corinthians en la temporada pasada. Por eso el ofrecimiento de Cerro Porteño fue tan bueno. La posibilidad de ser campeón por primera vez en su carrera y un cuantioso ingreso.

Pablo Vegetti fue un goleador temible de Vasco da Gama y pasó a Paraguay. (Buda Mendes/Getty Images).

Pablo Vegetti deja Brasil para jugar en Cerro Porteño en 5 millones de dólares

Muy atrás en la historia quedó el paso de Pablo Vegetti por Rangers en Chile y muy fresco está la aventura por Brasil, pero el presente lo sitúa en Cerro Porteño. La cuenta de X Señor Fútbol PY reveló algunos montos relacionados al arribo del atacante de 37 años al Ciclón del Barrio Obrero.

Pablo Vegetti tras perder la final de la Copa de Brasil en 2025. (Buda Mendes/Getty Images).

“Sumando salarios y bonificaciones, Pablo Vegetti recibirá alrededor de cinco millones de dólares a Cerro Porteño: 1,5 millones como prima por su llegada a pagarse en tres cuotas. Y 3,35 millones de dólares en salarios hasta 2028″, informó

“Una inversión gigantesca del Ciclón”, apuntó también dicha cuenta, que le dio los créditos al periodista brasileño Lucas Moret, propietario del canal do Gigante Vasco en YouTube. Según ese cálculo, Vegetti tendría un sueldo de unos 93 mil dólares mensuales. Sí, unos 83 millones de pesos chilenos cada 30 días.

Vegetti se sumó a Luis Amarilla y Freddy Noguera, dos atacantes que también fueron confirmados en la escuadra dirigida por Jorge Bava. Los argentinos Ignacio Aliseda y Mateo Klimowicz fueron otros dos que dieron el ok a sus llegadas a La Nueva Olla.

Así le fue a Cerro Porteño en la tabla de posiciones de la Liga de Paraguay en 2025

Así le fue a Vasco da Gama en la tabla de posiciones del Brasileirao 2025

