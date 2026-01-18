Los incendios forestales que afectan a la Región del Bío Bío siguen causando estragos y ya está ocurriendo lo peor, porque el fuego se acercó a las casas en distintas localidades.

La situación ya tuvo un impacto en el plano deportivo, debido a que el partido que se iba a jugar entre Universidad de Chile y Racing Club en Concepción tuvo que ser suspendido, a raíz de los graves siniestros en la zona.

Pero eso no es todo, en las últimas horas se supo que un futbolista es uno de los afectados por los incendios y lamentablemente perdió su casa.

ver también Último momento: autoridades toman drástica decisión con el partido de Universidad de Chile vs Racing

El juvenil de la U Franco Cáceres pierde su casa por los incendios

El medio partidario de la U La Magia Azul, dio a conocer que el juvenil Franco Cáceres, quien recientemente había sido traspasado a Deportes Concepción vía préstamo, perdió su casa por los incendios.

“Un canterano azul fue uno de los más afectados, y es que, Franco Cáceres, juvenil de Universidad de Chile que hace unos días había firmado para recalar a préstamo en Deportes Concepción, perdió su domicilio tras estos feroces incendios. Cabe destacar que, el jugador había recalado a vivir a la ciudad de Penco hace un par de días, pero, lamentablemente, se perdió con esta triste situación”, explicó el citado medio.

Franco Cáceres jugando en la U.

Publicidad

Publicidad

La familia y el jugador piden ayuda económica para salir de este mal momento, para lo cual en el portal partidario de los azules publicaron las cuentas para depositar ayuda a Franco Cáceres y su familia.

Pamela Godoy Torres (Cuenta RUT): 16.761.460-4

Cristián Cáceres Vera (Cuenta RUT): 12.763.903-5

Franco Cáceres Godoy (Cuenta RUT): 22.383.032-3

El volante Franco Cáceres firmó en Deportes Concepción para tener rodaje y aportar en los minutos Sub 21 para el cuadro lila y apenas llegó al Bío Bío protagonizó una tragedia.

Publicidad

Publicidad