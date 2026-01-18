Es tendencia:
Incendios

Impacto: jugador de la U pierde su casa por los incendios que afectan a Concepción

La familia de un canterano futbolista del cuadro azul es una de las afectadas por los siniestros que golpean al Bío Bío.

Por Carlos Silva Rojas

Graves incendios afectan al Bío Bío.
Los incendios forestales que afectan a la Región del Bío Bío siguen causando estragos y ya está ocurriendo lo peor, porque el fuego se acercó a las casas en distintas localidades.

La situación ya tuvo un impacto en el plano deportivo, debido a que el partido que se iba a jugar entre Universidad de Chile y Racing Club en Concepción tuvo que ser suspendido, a raíz de los graves siniestros en la zona.

Pero eso no es todo, en las últimas horas se supo que un futbolista es uno de los afectados por los incendios y lamentablemente perdió su casa.

El juvenil de la U Franco Cáceres pierde su casa por los incendios

El medio partidario de la U La Magia Azul, dio a conocer que el juvenil Franco Cáceres, quien recientemente había sido traspasado a Deportes Concepción vía préstamo, perdió su casa por los incendios.

“Un canterano azul fue uno de los más afectados, y es que, Franco Cáceres, juvenil de Universidad de Chile que hace unos días había firmado para recalar a préstamo en Deportes Concepción, perdió su domicilio tras estos feroces incendios. Cabe destacar que, el jugador había recalado a vivir a la ciudad de Penco hace un par de días, pero, lamentablemente, se perdió con esta triste situación”, explicó el citado medio.

Franco Cáceres jugando en la U.

Franco Cáceres jugando en la U.

La familia y el jugador piden ayuda económica para salir de este mal momento, para lo cual en el portal partidario de los azules publicaron las cuentas para depositar ayuda a Franco Cáceres y su familia.

  • Pamela Godoy Torres (Cuenta RUT): 16.761.460-4
  • Cristián Cáceres Vera (Cuenta RUT): 12.763.903-5
  • Franco Cáceres Godoy (Cuenta RUT): 22.383.032-3

El volante Franco Cáceres firmó en Deportes Concepción para tener rodaje y aportar en los minutos Sub 21 para el cuadro lila y apenas llegó al Bío Bío protagonizó una tragedia.

