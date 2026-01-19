¿Se va? El duro revés que enfrenta Lucas Cepeda en pretemporada de Colo Colo

Colo Colo sumó su primera derrota en la pretemporada 2026. El elenco dirigido por Fernando Ortiz cayó por 3-2 ante Alianza Lima y tropezó en la Serie Río de La Plata. Lo que reaviva los fantasmas de la reciente campaña donde no se pudo clasificar ni a Copa Sudamericana.

Pero además de la derrota, en el Cacique existe preocupación por el futuro de Lucas Cepeda. El delantero es la gran estrella que queda en el plantel albo y su futuro es de total incertidumbre.

ver también ¿El adiós? La reunión entre Aníbal Mosa y Lucas Cepeda en medio de rumores de salida de Colo Colo

Incluso se indicó en TNT Sports que podría recibir una importante oferta en las próximas horas. A tal punto que se desliza que el Alavés de España volvería a la carga por el jugador de 23 años.

Si hasta Fernando Ortiz dejó la puerta abierta a una posible salida de Cepeda, por lo que ya se piensa en una opción de suplir su salida. “No sé qué pasará con él. El libro de pases siempre está abierto. Lo hablaremos con el Presidente si se da esa situación. Hasta que no cierre el libro de pases, yo no voy a cerrar la plantilla”, alertó el “Tano”.

Cepeda vive horas claves en Colo Colo

¿Qué pasa con Lucas Cepeda?

Pero mientras se define su futuro en Colo Colo, este lunes el delantero se sumó al amistoso de los albos ante Montevideo City Torque. Partido donde además el Cacique perdió 2-0 y con gol de Salomón Rodríguez.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Qué tiene que hacer Colo Colo con Lucas Cepeda? ¿Qué tiene que hacer Colo Colo con Lucas Cepeda? Ya votaron 0 personas

En un principio asomaba que Lucas Cepeda había superado los dolores estomacales que lo dejaron fuera del partido ante Alianza Lima. Sin embargo, según indicó Radio Cooperativa los inconvenientes se mantienen en el jugador y por lo mismo no pudo sumar minutos.

ver también Histórico pone fin al invento de Fernando Ortiz en Colo Colo: “Necesita mucho trabajo”

A tal punto, que se prefirió cuidar la salud del jugador y retorno al hotel de concentración prácticamente sin poder jugar. Por lo que es duda para el encuentro de este miércoles ante Peñarol.

Publicidad