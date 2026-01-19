Histórico pone fin al invento de Fernando Ortiz en Colo Colo: “Necesita mucho trabajo”

Colo Colo sumó su primera derrota en la pretemporada 2026. El Cacique cayó por 3-2 en la Serie Río de La Plata ante Alianza Lima, en un encuentro que reavivó los fantasmas de la temporada pasada.

Es que el equipo dirigido por Fernando Ortiz no logró hacer frente a los ataques del elenco de Pablo Guede. En especial la línea de tres se vio muy baja en situaciones de peligro y hasta se reflejó en los goles del cuadro peruano.

Por lo mismo, un histórico de Colo Colo como Marcelo Pablo Barticciotto recalcó que se debe cambiar la línea de tres ya que no resultó prácticamente en los partidos ante Olimpia y Alianza Lima.

El cambio que le exigen a Fernando Ortiz

Es que Barticciotto ha seguido de cerca los dos partidos de Colo Colo en la pretemporada que se realiza en Uruguay. Por lo mismo, profundizó en que el principal cambio debe ser en la defensa.

“La línea de tres fue improvisada. Jeyson Rojas hace mucho tiempo que no jugaba allí y Ulloa hace mucho no jugaba en Colo Colo. Esto necesita mucho trabajo y quedan expuestos los de la línea de tres”, lanzó fuerte y claro en Radio Cooperativa.

Futbol, Colo Colo vs Alianza Lima. Serie Rio de La Plata. El jugador de Colo Colo, Arturo Vidal, izquierda, disputa el balon contra Jairo Velez de Alianza Lima durante el partido amistoso por la Serie Rio de La Plata realizado en el estadio Parque Viera de Montevideo, Uruguay. 18/01/2025 FocoUy/Photosport Football, Colo Colo vs Alianza Lima Series Rio de La Plata. Colo Colo player, Arturo Vidal, left , vies for the ball against Jairo Velez of Alianza Lima during a Series Rio de La Plata at the Parque Viera stadium in Montevideo, Uruguay. 18/01/2025 FocoUy/Photosport

“Queda muy expuesto Vidal, Rojas y Ulloa. Va a tener que trabajar mucho. Si ayer no fue el último partido de línea de tres pasa raspando. El que queda más expuesto es Vidal. Ahora habrá que ver las conclusiones que saca el DT. Me sorprende que juegue con está línea de tres, corre más riesgos de lo esperado”, sentenció el campeón de la Copa Libertadores 1991.

Por lo que ahora todas las miradas se enfocan en este miércoles 21 de enero. Colo Colo disputará su último partido de pretemporada ante Peñarol en el Estadio Centenario y se espera que Ortiz haga su última gran prueba con la formación estelar que planea para el 2026 y así volver a ganar títulos y reconquistar al hincha que le soltó la mano hace rato.