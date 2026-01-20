Los años pasan pero los chilenos no olvidamos que dos veces celebramos ser campeones en la cara de la selección de Argentina en Copa América, lo que al otro lado de la Cordillera de Los Andes es un ají.

Por lo mismo, nuevamente el recuerdo vino hacia el presente cuando en el Festival del Huaso de Olmué, el imitador Felipe Parra recordó cuando Messi se tuvo que retirar de su equipo por las derrotas ante la selección chilena.

Fue en un bloque deportivo dentro de sus imitaciones, cuando saco el personaje de Mauricio Isla, cuando se vino una broma hacia los argentinos, relacionándolo con la paternidad de Alexis Sánchez.

Felipe Parra imitó a Alexis y lo felicitó por su segunda paternidad, aludiendo a Messi. Foto: TVN

¿Cómo fue la broma a Messi de Felipe Parra?

Felipe Parra se lución en el Festival del Huaso de Olmué, donde hubo un momento en que imitó a Mauricio Isla, con una broma con la paternidad de Alexis que le tocó la oreja a Messi y los argentinos.

“Ahora contento por mi amigo Alexis, que se convirtió en padre por segunda vez”, dijo con la voz de Isla, mientras en la pantalla se vio la foto de Alexis celebrando y Messi llorando.

“Que te reís bobo, anda para allá bobo”, remató con la voz de la Pulga argentina, pero que no pasó desapercibido en los hinchas del fútbol.

