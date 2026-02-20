Este atacante argentino había pasado por Chile antes de desembarcar en el Inter Miami, donde fue compañero de Lionel Messi. Se trata de un futbolista que en julio de 2019 llegó a Unión La Calera, donde permaneció hasta febrero de 2021. Las referencias son para Nicolás Stefanelli.

El trasandino estuvo durante todo 2023 en el cuadro rosa, donde se dio el gusto de anotar cuatro goles en 30 partidos. Y este viernes 20 de febrero, Stefanelli fue anunciado como un refuerzo postrero en el mercado de fichajes de la primera división chilena.

Deportes La Serena confirmó su incorporación, que se produjo al límite del cierre en la ventana de traspasos. “Llega al granate para sumar experiencia internacional y minutos de alto nivel competitivo”, describió el cuadro Papayero en la bienvenida que le preparó a Stefanelli en su cuenta de Instagram.

Nicolás Stefanelli junto a otro campeón mundial con Argentina: Thiago Almada. (Michael Zarrilli/Getty Images).

La escuadra serenense tiene razón: el ariete de 31 años pasó por el fútbol de Suecia, donde jugó en el AIK Solna. También por Hungría, donde militó en el Videoton. Y cómo olvidar al Anorthosis Famagusta de Chipre, otro destino exótico en el que mostró sus cualidades futboleras.

Jugó en Messi en Inter Miami y regresa a Chile: Nicolás Stefanelli ficha en La Serena

Pero la historia de Nicolás Stefanelli junto a Lionel Messi en el Inter Miami quedó atrás y por estos días afina su segundo ciclo en Chile. Esta vez, jugará para el cuadro granate, que comenzó con problemas su participación en la Liga de Primera 2026.

Al cabo de tres partidos, el cuadro Papayero suma apenas un punto. Fue gracias a un empate obtenido frente a Universidad Católica en el estadio La Portada, donde Stefanelli no es el único argentino que llegó como refuerzo. También se sumó Francis Mac Allister.

Gonzalo Escalante en acción durante el clásico frente a Coquimbo Unido. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Y hace varias semanas se había integrado Gonzalo Escalante, ex volante del Eibar de España y la Lazio de Italia. Se incorporó el portero Federico Lanzillota desde Argentinos Juniors y el conteo finaliza con Stefanelli, quien anotó 11 goles y repartió seis asistencias en 48 encuentros como Cementero.

Stefanelli enfrenta a Mauricio Zenteno en Deportes Iquique con los caleranos. (Ignacio Muñoz/Photosport).

¿Cuándo juega La Serena vs Universidad de Concepción en la fecha 4?

Deportes La Serena recibirá a Universidad de Concepción este domingo 22 de febrero a contar del mediodía en el estadio La Portada.

Así va Deportes La Serena en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Deportes La Serena suma apenas un punto al cabo de tres fechas y está en la parte baja de la tabla, aunque por sobre dos equipos que no han sumado.

