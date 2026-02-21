Siempre a los buenos jugadores se les exige más. Es lo que pasa con Claudio Aquino en Colo Colo, futbolista de gran rendimiento en Argentina, que no ha podido tener una regularidad constante en el Cacique.

Muchos se preguntan sobre el por qué de sus altos y bajos, señalando que juega sin ganas en Colo Colo. Piden, incluso, que se contrate a otro jugador en su posición. Difícil aquello, no obstante, considerando la calidad que el apellido Aquino lleva pegada a sus zapatos.

Precisamente, aquella calidad se pudo ver esta tarde en El Teniente de Rancagua. Más allá de que en el gol suyo, único en el partido, hubo una gran complicidad del portero de O’Higgins, lo cierto es que su nivel mostró un gran incremento. El jugador habló tras los noventa minutos.

Palabras de Claudio Aquino

Como es costumbre, los micrófonos del post partido de Colo Colo se dirigieron directo hacia Claudio Aquino. Fue la estrella alba en el triunfo por la mínima ante O’Higgins de Rancagua, en un partido que se sabía complejo. Tras su gran desempeño, el argentino habló con TNT Sports.

“El primer tiempo por ahí nos costó un poco, pero en el segundo pudimos conectar jugadas y por suerte nos pudimos quedar con los tres puntos. Siento que este equipo va mejorando día a día y ojalá podamos seguir manteniéndolo”, analizó, de entrada, Aquino.

“Siempre se resalta el tema de mi rendimiento. Yo intento hacer lo mejor para Colo Colo, para mí, y trabajo para eso. A veces, las cosas no salen como uno pretende, pero no queda otra que cerrar la boca y seguir trabajando. Por más que se me ha criticado, nunca me escondí, siempre quiero la pelota, siempre quiero jugar. Así que, me equivoque o no, siempre intento hacer lo mejor para el equipo”, cerró el argentino.

