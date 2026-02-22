Universidad de Chile tiene una durísima tarea esta noche, cuando le toque recibir a Deportes Limache, por la cuarta fecha de la Liga de Primera 2026, en el Estadio Nacional.

Los azules dirigidos por el técnico Francisco Meneghini no han sabido de triunfos, donde acumulan tan sólo 2 puntos, luego de dos empates y una derrota que los tiene desesperados.

Justo en la previa del Superclásico, Paqui mueve los nombres de un esquema que, al parecer, ya no tendrá movimientos para el argentino, donde sorprende con el ingreso de Javier Altamirano, además del regreso al once estelar de Felipe Salomoni.

Un duelo donde también se verá el regreso de Marcelo Díaz, aunque el capitán de la U iniciará desde el banco de suplentes esperando un minuto de su oportunidad.

El técnico de los azules no logra afirmar a la U. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

La formación de la U contra Limache

La U está muy necesitada de triunfos en un difícil inicio de torneo, donde debe tratar de bajar a una de las revelaciones como Deportes Limache, para llegar con mejor ánimo para el Superclásico.

Por lo mismo, Paqui Meneghini vuelve a mover su formación, sacando a Israel Poblete y devolviendo la titularidad a Altamirano, aunque en una misión un poco mas retrasada.

En otro lado, el juvenil Diego Vargas, quien fue titular ante Huachipato y Palestino, vuelve al banco de suplentes para el ingreso de Salomoni, quien pagó castigo por expulsión en ambas fechas.

La U formará con Gabriel Castellón al arco; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia en defensa; Fabián Hormazábal, Javier Altamirano, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni; y Lucas Assadi en mediocampo; Juan Martín Lucero y Eduardo Vargas en el ataque.

