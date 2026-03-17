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Fútbol Chileno

Esteban Paredes aclara que aún no puede entrenar a Santiago Morning: “No iré ni al camarín”

Esteban Paredes tiene claro que aún no puede dirigir a Santiago Morning y señala que estudia duro para sacar su título de DT.

Por Felipe Escobillana

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Paredes destacó al Nano Torres como su mano derecha en el Morning
© ArchivoParedes destacó al Nano Torres como su mano derecha en el Morning

Esteban Paredes fue anunciado la semana pasada como el nuevo entrenador de Santiago Morning, que competirá en la Segunda División desde este fin de semana.

El anhelo es subir inmediatamente a Primera B, aunque el camino no lo podrán iniciar con el ex goleador de Colo Colo en la banca, pues aclaró que aún está en proceso para sacar el título de director técnico.

En el programa Tipsters, Paredes aclaró su situación. “Estoy hace un mes yendo a clases, tengo clases particulares en el INAF y también en el entrenamiento, donde van dos tutores que me van a ver todos los días para ponerme nota. La Conmebol te pide ciertas horas para tener el título y hoy me faltan 360 horas“, señaló.

Entiende que “es un registro que pide Conmebol y me pide un mes más para sacar el título, no me queda nada. Estoy más de 8 horas diarias tanto online, físicamente en el INAF y en los entrenamientos”.

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Paredes no quiere “rumores malintencionados”

Paredes quiere comenzar de manera transparente este nuevo desafío en el fútbol, por eso fue muy sincero en sus declaraciones. “Que no se confunda, pues hay gente que por ahí es malintencionada y saca de contexto, aunque es válido lo que dicen que no tengo mi título”, aclaró.

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“Pero está en curso, está todo bien, aunque en vez de ayudar a los colegas chilenos los tiran a matar. Es parte de lo que nosotros hacemos, pero no tengo que decirle nada a nadie. Sólo estoy enfocado en los estudios y en Santiago Morning, que es lo más importante hoy”.

De hecho señala que tiene claro que no puede entrenar al Chago en su debut, este domingo ante Colchagua. “El domingo no puedo estar en la banca, tampoco bajar al camarín”, destaca.

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“Ahí en estricto rigor debemos cuidarnos, tratar que no me saquen fotos en el camarín, como la otra vez cuando estaba en la banca y querían quitarnos los puntos. Estaré en el placo viendo a los muchachos, que jueguen bien nomás”, manifestó.

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Finalmente dijo que “haber sido seleccionado y haber jugado en Colo Colo no te da derecho a ser un buen técnico. Hay que trabajar mucho. Recién me estoy iniciando, pero tengo un apoyo importante que es Hernán Torres, que tiene más experiencia”.

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