Se fue el técnico y ganaron. La Universidad de Chile consiguió una importante victoria ante Coquimbo Unido por la Liga de Primera 2026. El cuadro dirigido por Jhon Valladares demostró con ciertas novedades lo que Francisco Meneghini tenía que hacer en la U.

Fue un triunfo que estuvo lejos de ser holgado. Sobre el final, Coquimbo Unido trató y trató, pero el equipo azul supe defenderse y selló el triunfo por la mínima de forma inteligente.

Para lograrlo, varios cambios en la conformación de la estrategia. La más importante, la de meter cuatro hombres en el fondo. En ese sentido, la línea de tres de Paqui quedó en cuestionamiento. Pero, no fue lo único evidente que se transformó con Valladares en la banca.

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Le funcionó todo

Jhon Valladares, además de la línea de cuatro, supo variar los nombres. Ya sea por necesidad, por la gran cantidad de lesionados, o por acierto, la verdad es que se la jugó con Lucas Romero y el paraguayo rindió.

Esto lo analizaron en Pauta de Juego, evidenciando que el jugador de más de 190 centímetros de alto fue una pesadilla para Coquimbo Unido. De hecho, Pratto, al momento de entrar, no recibió ningún centro bueno.

“Para mí, los técnicos, a este nivel, era tan fácil darse cuenta. Mejor era la línea de cuatro, porque cabe el Sub-21 (y que pasa a cinco con Lucas Romero) y como no hay más ir con Eduardo Vargas solo, porque anda bien“, dijo Coke Hevia en Pauta de Juego, desnudando la falencia de Paqui para leer al equipo.

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Este es el rostro de un DT que no quiso cambiar la línea de tres | Photosport

En resumen…

Universidad de Chile venció por la mínima a Coquimbo Unido bajo el mando de Jhon Valladares.

El técnico interino implementó una línea de cuatro defensores, abandonando la línea de tres anterior.

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El jugador paraguayo Lucas Romero, de imponente altura, destacó como titular en la victoria.

¿Cómo va la U de Chile en la tabla de posiciones?