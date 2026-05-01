Universidad de Chile y Deportes La Serena se miden en un duelo clave por la Copa de la Liga. Este duelo tendrá una novedad en su transmisión, ya que no lo dará TNT Sports.

El Romántico Viajero y los Papayeros se medirán en el Estadio La Portada por la 4° fecha de la fase de grupos de la nueva competición del fútbol chileno. Ambos equipos tienen la presión de quedarse con la victoria si desean avanzar de ronda.

¿Quién transmite a U. de Chile vs La Serena?

El partido no será transmitido en TV ni siquiera por TNT Sports. La única alternativa para poder verlo es a través de la aplicación de streaming HBO Max.

¿A qué hora es el partido de la Copa de la Liga?

Universidad de Chile se medirá frente a Deportes La Serena este sábado 2 de mayo a las 15:00 horas en el Estadio La Portada.

Las dos opciones para tener HBO Max:

Suscripción directa a TNT Sports en HBO Max : los fanáticos pueden suscribirse directamente a TNT Sports dentro de HBO Max (www.hbomax.com) y acceder a los partidos del fútbol chileno en vivo desde la plataforma.

: los fanáticos pueden suscribirse directamente a TNT Sports dentro de HBO Max (www.hbomax.com) y acceder a los partidos del fútbol chileno en vivo desde la plataforma. Acceso para clientes de TNT Sports Premium sin costo adicional: los usuarios que ya tengan contratado TNT Sports Premium a través de un cable operador también podrán disfrutar del encuentro sin costo adicional en HBO Max. Solo deben autenticarse en la aplicación o sitio web de HBO Max con sus credenciales (correo de usuario).

Prueba clave para el ciclo Gago

Universidad de Chile está en el tercer lugar del grupo D con 4 puntos, mientras los líderes son Audax Italiano y Unión La Calera con 6 unidades. La Serena cierra todo con 1 punto. Vale recordar que solo el líder de caza zona avanza a semifinal.

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La Copa de la Liga de pasajes a la Copa Libertadores del 2027, por lo que no se debe mirar en menos. Ante el irregular andar de los dirigidos por Fernando Gago, puede ser la oportunidad para que Pintita vaya consolidando su ciclo y asegure una clasificación internacional.