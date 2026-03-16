La interna de Universidad de Chile se mueve a ritmo frenético. Si la semana pasada el principal afectado fue Francisco Meneghini, ahora le tocaría el turno a un jugador, Felipe Salomoni.

Vamos por parte. Universidad de Chile se encontraba en una situación complicada la semana pasada. En los últimos lugares y con un técnico que no veía traducido en resultados su desempeño.

El despido de Meneghini vino a remecer a la U. Pero, la Liga de Primera sigue y había que saber ajustar ante Coquimbo Unido, en la séptima fecha. El cuadro azul finalmente venció, con Jhon Valladares de interino en la banca y muchos problemas se solucionaron. Otros, empezaron a asomar.

ver también La decisión de Valladares que desnudó la porfía de Francisco Meneghini tras triunfo de la U de Chile

Todo se resume en dinero

Felipe Salomoni llegó a mitad del año pasado, como una alternativa al tránsito por las bandas que tanto utilizaba Gustavo Álvarez. Un par de buenas actuaciones lo catapultaron como una opción seria y este año pasó a ser esencial en su estadio en el CDA.

Con la figura de un préstamo con opción de compra, el jugador trasandino llegó con distintos precios, dependiendo de cuándo la Universidad de Chile se demorara en hacer efectivo su desembolso de dinero.

Así, por el momento, el pase de Salomoni está en 700 mil dólares. Sin embargo, de no efectuar la compra, esta subirá a 850 mil dólares a fines de año. Todo esto es para el 80% de su carta. El vínculo final, de ser renovado en cada ocasión, caduca el 30 de junio de 2027.

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Todo esto lleva al momento actual, donde Salomoni suma escasos minutos y Marcelo Morales empieza a ganarse la titularidad. Esto hace que desde la Universidad de Chile vean con buenos ojos dejar partir al argentino, que, además del precio y de su escaso minutaje, liberaría un cupo de extranjero.

Salomoni anotó ante Lanús en Copa Sudamericana | Photosport

En resumen…

Felipe Salomoni podría salir de la U para liberar un cupo de extranjero.

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El pase del jugador cuesta 700 mil dólares por el 80% de su carta.

El vínculo contractual vigente de Salomoni con el club vence el 30 de junio de 2027.

¿Cómo está la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026?

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