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La decisión de Valladares que desnudó la porfía de Francisco Meneghini tras triunfo de la U de Chile

Quedó como un porfiado, como un cabeza cuadrada. Es que el DT interino de la U de Chile ajustó la estrategia y ganó.

Por Jose Arias

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La U sacó al técnico y se acordó de ganar.
© ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORTLa U sacó al técnico y se acordó de ganar.

Volvió al triunfo la Universidad de Chile. El cuadro laico consiguió una tremenda victoria en la Liga de Primera ante Coquimbo Unido, con un gol solitario de Maximiliano Guerrero.

A Jhon Valladares no le tembló el pulso. Llegó como DT interino del Romántico Viajero para este único partido en el torneo nacional y con sólo esta oportunidad consiguió hacer olvidar a Paqui Meneghini, cesado de sus funciones a mitad de semana.

El técnico interino tuvo la valentía de hacer entrar a jóvenes en momentos esenciales del partido. De hecho, aún contando con Juan Martín Lucero, prefirió dejarlo sentado y hacer entrar a Agustín Arce (el mejor de los venidos desde la banca) y un joven John Cortés.

La valentía paga

Para mala suerte de Francisco Meneghini, la actuación del equipo dirigido por Jhon Valladares lo dejó en evidencia. El técnico interino decidió volver a la línea de cuatro en el fondo y desnudó la tozudez de Paqui, que nunca cesó en su idea de tener sólo tres al fondo.

La línea de tres no estaba resultando en la U. ¿Por qué se insistió? Yo creo que Meneghini, con el paso del tiempo, lo va a salir a explicar“, reflexionó Cristián Arcos en ADN Deportes.

“Valladares va y cambia. Me llama la atención, porque los jugadores le pidieron a Meneghini jugar con línea de tres. Hay cosas que no tenemos la respuesta de cómo pasaron“, cerró el periodista de Radio ADN.

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La U gustó y ganó | Photosport

La U gustó y ganó | Photosport

En resumen…

  • Maximiliano Guerrero anotó el gol solitario en el triunfo de la U ante Coquimbo Unido.
  • El técnico interino Jhon Valladares reemplazó a Francisco Meneghini, quien fue cesado esta semana.
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  • Jhon Valladares cambió el esquema táctico a una línea de cuatro defensas en el fondo.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026?

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