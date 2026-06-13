Los Albos golearon a Cobresal en el Estadio Monumental y el "10" fue la gran figura.

Colo Colo vive un momento brillante y cerró la primera rueda como el súper líder luego de la goleada ante Cobresal. Lautaro Pastrán fue figura en la victoria de los Albos.

Los dirigidos por Fernando Ortiz vencieron por 3-0 a los Mineros en el Estadio Monumental y con esto, ratificaron su gran presente en la Liga de Primera. Terminaron como “campeones” de invierno con 36 puntos y con 12 unidades de ventaja sobre Coquimbo Unido, su más inmediato perseguidor.

Pastrán es figura en Colo Colo

Uno de los jugadores que se hicieron presente en el marcador ante Cobresal fue Lautaro Pastrán. El extremo tuvo un inicio muy difícil en Macul, pero con el correr de los partidos se ha ido transformando en pieza importante para Fernando Ortiz. El jugador explicó su alza.

“Sí, la verdad que pasado el tiempo me he sentido mucho mejor dentro de la cancha. Me he preparado más, he empezado a entrenar más, más la mente, más el físico y bueno, sabía que estando en un grande como es Colo Colo no podría desaprovechar la oportunidad“, aseguró Pastrán a TNT Sports, tras ser elegido la figura del partido.

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Los Albos a los 11 minutos ya lo ganaban por 2-0 ante los Mineros gracias a las anotaciones de Lautaro Pastrán y Víctor Felipe Méndez. El ex Liga de Quito valoró el hecho de abrir el marcador rápidamente y así simplificar la tarea ante los de El Salvador.

“Bueno, hoy era un partido muy importante, sabíamos que Cobresal iba a jugar muy cerrado, con línea de cuatro, línea de cinco y preparamos una buena semana. Pudimos hacer un gol temprano y bueno, después se abrió el partido y ellos se cerraron más”, cerró Pastrán.

Pastrán empieza a encontrar su mejor nivel en Colo Colo. Imagen: Photosport

El siguiente desafío de Colo Colo será en la Copa Chile, donde harán su estreno en el sábado 20 de junio ante Deportes Recoleta en condición de visita. Los dirigidos por Fernando Ortiz cerraron la primera rueda de la Liga de Primera con una sonrisa de oreja a oreja.