Víctor Hugo Castañeda apunta al estilo de Fernando Gago, además a jugadores que llegaron para ser figuras y simplemente no aparecen.

Universidad de Chile sigue sin levantar, luego de empatar 2-2 ante Unión La Calera por la fecha 15 de la Liga de Primera 2026, cuando iba ganando por 2-0 en el primer tiempo.

Un partido lleno de irregularidades en la segunda parte, donde perfectamente pudieron perder, con nulas ideas de parte del técnico Fernando Gago y bajísimos niveles individuales.

En ese sentido, una que golpea la mesa por el actual momento de la U fue Víctor Hugo Castañeda, quien en conversación con Redgol, criticó el estilo de Gago, además que llama a que los responsables den la cara por la situación en que está el cuadro bullanguero.

La crítica también apunta al nulo juego de Gago en la U. Foto: Andrés Pina/Photosport

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El estilo de Gago y la culpa de los dirigentes en la mira de la U

Víctor Hugo Castañeda está molesto como todos los hinchas de Universidad de Chile por el actual momento azul, donde una vez que se sacó otro empate, asegura que es momento de asumir responsabilidades.

“Decepcionante, fue pasado a llevar todo el segundo tiempo. La verdad es que no sé qué decir. Hace dos goles de pelota detenida, no genera mucho en juego, mucho hablar bonito pero en la cancha hay que jugar”, lanzó por el estilo de Fernando Gago.

Pero el ex jugador y entrenador de la U asegura que el tema es más profundo, porque los azules se reforzaron con jugadores que no dan el ancho, pero nadie asume las culpas.

“Faltan tipos que son fundamentales como Charles y Marcelo, pero con los jugadores que tiene, Lucero no aparece, Rivero tampoco. ¿Y la gente que los contrató dónde está?”, cerró.

Revisa el compacto del empate de U de Chile: