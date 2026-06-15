El volante de los azules que ha sido criticado, encontró el respaldo de los hinchas al despedirse en las redes sociales.

Lucas Assadi es uno de los jugadores que se ha ganado las fuertes críticas por su rendimiento en el irregular momento que vive Universidad de Chile, lejos de la pelea por el título en la Liga de Primera 2026.

Pero más allá de lo que pasa fuera de la cancha y la relación con los hinchas, todos se cuadraron para darle su apoyo en un difícil momento familiar que lo golpeó el fin de semana.

Esto porque el volante sufrió con el fallecimiento de su querido abuelito, por lo que ahora lo despidió con un potente mensaje en las redes sociales para despedirse.

Lucas Assadi tuvo un bajo partido con la U. Foto: Martin Thomas/Photosport

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El apoyo de los hinchas a Lucas Assadi

Lucas Assadi tuvo un fuerte golpe familiar el fin de semana con la lamentable partida de su abuelo, a quien le dedicó emotivas palabras en sus plataformas digitales.

“Seguiste al amor de tu vida al cielito, sé que nos cuidarán juntitos desde arriba; te amo abuelito”, escribió el volante de la U con una foto donde lo acompaña en una concentración de la U.

De manera inmediata comenzó a recibir el respaldo de los hinchas azules, quienes dejan de lado las críticas por el momento futbolístico para levantar a su jugador regalón.

Por lo mismo, han decidido escribirle por las mismas redes sociales donde se despidió de su abuelo, de manera de poder respaldarlo en el duro momento para el nacido en la U.

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