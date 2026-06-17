Lionel Messi maravilla al planeta luego de hacer historia en el Mundial. Este martes el 10 lideró la victoria de Argentina ante Argelia anotando un triplete que lo mete en los libros una vez más y que dejó a Arturo Vidal babeando en su hogar.
El King, amigo y defensor del astro trasandino, realizó una transmisión en su canal de Kick en la que reaccionó a lo ocurrido con la Albiceleste. Ahí, siendo testigo de los tantos que le permite alcanzar a Miroslav Klose como el máximo artillero de los mundiales con 16 conquistas, no dudó en alabarlo a más no poder.
Sin embargo y pese a sus elogios, el mediocampista fue fiel a su estilo y aprovechó la ocasión para repasar al plantel de la Albiceleste. Esto, ya que para él ninguno de sus compañeros juega y le dejan toda la tarea a su ídolo para soñar con otra Copa del Mundo.
Arturo Vidal queda babeando con el histórico Lionel Messi en el Mundial
A Arturo Vidal se le acabaron las palabras para elogiar a Lionel Messi tras alcanzar a Miroslav Klose como el máximo goleador de los mundiales. El triplete que marcó con Argentina ante Argelia le permitió al 10 llegar a los 16 tantos y así quedar con chances de borrar lo que hizo el alemán años atrás.
Lionel Messi anotó los tres goles Argentina ante Argelia y alcanzó a Miroslav Klose como el máximo goleador de los mundiales, lo que dejó delirando a Arturo Vidal. Foto: Getty Images.
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El King hizo una transmisión en su canal de Kick, donde se volvió loco con cada una de las joyas de su ex compañero en Barcelona. “Golazo, el único que puede marcar la diferencia. Ese hue… es de otro planeta. Qué terrible ese golazo“, dijo con el primero. “Argelia de lo más malito que he visto en el Mundial. Y Túnez”, añadió.
Ya en el segundo, Arturo Vidal volvió a aplaudir a Lionel Messi pero tirando algunos palos al plantel de Argentina. “Otra vez, el que más concentrado estaba en el partido. Quién más que tu, Leo. Era el que estaba con más ganas, agarró un rebote dentro del área, imagínate. Es de otro planeta. Argentina la única fe que tiene para pelear el Mundial es con él“.
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Con el tercer gol del 10, el que le permitió alcanzar a Miroslav Klose, el King se deshizo en aplausos. “Es un extraterrestre, no falla. Ese hue… no falla. Ese no falla. Increíble, el único que juega en Argentina. Juega solo. Hace todo, el único que se mueve pensando en el arco… y le pega“.
Finalmente, el bicampeón de América se animó a pronosticar los goles que terminará anotando el trasandino en la fase de grupos. “Le queda Jordania y Austria, va a hacer 9 goles en tres partidos. Estos 13 minutos que quedan deberían aplaudir a Leo”, sentenció.
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¿Logrará Messi ganar otra vez el Mundial con Argentina?
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Arturo Vidal se vuelve loco con el partidazo histórico de Lionel Messi en el Mundial 2026. El King alaba a su amigo, pero aprovecha de repasar a una Argentina que terminó ganando gracias al hombre que los lidera.
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En resumen, Vidal y Messi
- El triplete que empata el récord de Miroslav Klose: Con su brillante actuación ante Argelia, Lionel Messi no solo le dio la victoria a la “Albiceleste” en el Mundial 2026, sino que anotó un triplete histórico. Gracias a estos tres tantos, el “10” alcanzó la legendaria marca de 16 goles, empatando al alemán Miroslav Klose como el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo.
- La total rendición del “King” ante el “extraterrestre”: Durante una transmisión en vivo por la plataforma Kick, Arturo Vidal reaccionó en tiempo real a los goles de su excompañero en el Barcelona. El mediocampista chileno se volvió loco con las definiciones, llenando de elogios a Messi y catalogándolo derechamente como alguien “de otro planeta” que marca toda la diferencia.
- El duro dardo de Vidal contra el resto del plantel argentino: Fiel a su estilo frontal, el “King” no dejó pasar la oportunidad para lanzar una fuerte crítica al funcionamiento colectivo de Argentina. Vidal aseguró que Messi es el “único que juega” y que prácticamente tiene que hacer todo solo, sentenciando que el capitán es la única carta real que tiene la escuadra trasandina para soñar con pelear el título mundial.