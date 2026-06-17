El King, amigo del 10, no dudó en aplaudir la nueva página dorada en la carrera del argentino en la Copa del Mundo. Eso sí, mandó tremendos palos a la Albiceleste.

Lionel Messi maravilla al planeta luego de hacer historia en el Mundial. Este martes el 10 lideró la victoria de Argentina ante Argelia anotando un triplete que lo mete en los libros una vez más y que dejó a Arturo Vidal babeando en su hogar.

El King, amigo y defensor del astro trasandino, realizó una transmisión en su canal de Kick en la que reaccionó a lo ocurrido con la Albiceleste. Ahí, siendo testigo de los tantos que le permite alcanzar a Miroslav Klose como el máximo artillero de los mundiales con 16 conquistas, no dudó en alabarlo a más no poder.

Sin embargo y pese a sus elogios, el mediocampista fue fiel a su estilo y aprovechó la ocasión para repasar al plantel de la Albiceleste. Esto, ya que para él ninguno de sus compañeros juega y le dejan toda la tarea a su ídolo para soñar con otra Copa del Mundo.

Arturo Vidal queda babeando con el histórico Lionel Messi en el Mundial

A Arturo Vidal se le acabaron las palabras para elogiar a Lionel Messi tras alcanzar a Miroslav Klose como el máximo goleador de los mundiales. El triplete que marcó con Argentina ante Argelia le permitió al 10 llegar a los 16 tantos y así quedar con chances de borrar lo que hizo el alemán años atrás.

Lionel Messi anotó los tres goles Argentina ante Argelia y alcanzó a Miroslav Klose como el máximo goleador de los mundiales, lo que dejó delirando a Arturo Vidal. Foto: Getty Images.

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El King hizo una transmisión en su canal de Kick, donde se volvió loco con cada una de las joyas de su ex compañero en Barcelona. “Golazo, el único que puede marcar la diferencia. Ese hue… es de otro planeta. Qué terrible ese golazo“, dijo con el primero. “Argelia de lo más malito que he visto en el Mundial. Y Túnez”, añadió.

Ya en el segundo, Arturo Vidal volvió a aplaudir a Lionel Messi pero tirando algunos palos al plantel de Argentina. “Otra vez, el que más concentrado estaba en el partido. Quién más que tu, Leo. Era el que estaba con más ganas, agarró un rebote dentro del área, imagínate. Es de otro planeta. Argentina la única fe que tiene para pelear el Mundial es con él“.

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Con el tercer gol del 10, el que le permitió alcanzar a Miroslav Klose, el King se deshizo en aplausos. “Es un extraterrestre, no falla. Ese hue… no falla. Ese no falla. Increíble, el único que juega en Argentina. Juega solo. Hace todo, el único que se mueve pensando en el arco… y le pega“.

Finalmente, el bicampeón de América se animó a pronosticar los goles que terminará anotando el trasandino en la fase de grupos. “Le queda Jordania y Austria, va a hacer 9 goles en tres partidos. Estos 13 minutos que quedan deberían aplaudir a Leo”, sentenció.

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Arturo Vidal se vuelve loco con el partidazo histórico de Lionel Messi en el Mundial 2026. El King alaba a su amigo, pero aprovecha de repasar a una Argentina que terminó ganando gracias al hombre que los lidera.

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En resumen, Vidal y Messi