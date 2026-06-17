Lionel Messi recuerda a Chile en su mejor momento en el Mundial: “Fue golpe duro”

El capitán y líder de la selección de Argentina recordó las derrotas ante la Roja tras el debut a lo grande ante Algeria.

La selección de Argentina comenzó con el pie derecho el Mundial 2026. Con Lionel Messi como genio y figura, la albiceleste superó 3-0 a Algeria y comienza de inmediato en la parte alta del grupo J.

Por lo que confirma su cartel de candidato al título y a un inédito bicampeonato. Lo que abordó el DT de la albiceleste y con mención especial para el capitán del equipo.

ver también Leyenda del Manchester United dispara contra los árbitros tras el planchazo de Messi: “Se acobardan con él”

“Es difícil de explicarlo. Hace 20 años que viene siendo el mejor. Lo hace en todos Los Santos partidos. Es emocionante verlo, no solo para los argentinos, sino para todos los que le gusta el fútbol. Nuestros rivales tienen claro que será difícil que nos ganen”, recalcó Lionel Scaloni tras el pitazo final y el partidazo de Messi.

Tras partidazo ante Algeria: Lionel Messi recordó las finales perdidas con Chile

Lo llamativo fue que Lionel Messi luego de recibir el premio de figura del partido ante Algeria, hizo una particular confesión y recordó a Chile como un factor motivante para hoy ser el capitán y líder de la selección de Argentina.

Messi no olvida las dos finales que perdió ante Chile en la Copa América y Copa Centenario.

“Somos un país muy resultadista. A nosotros nos tocó perder tres finales seguidas, y fue un golpe duro para ese grupo. Es difícil llegar a las finales. Creo que hoy se valora mucho más lo que se consiguió. Jugué cuatro finales de Copa América y parecen que no sirve”, expresó el “10”.

Es que justamente ante la Roja enfrentó su peor momento ya que hasta decidió retirarse. Sin embargo, volvió como el Ave Fénix para ser campeón mundial y hoy buscar el bicampeonato.

ver también Messi y su historial ante Chile: Dos finales perdidas, una expulsión y derrota histórica

“Cuando entró a la cancha es un momento más. Me sentí bien y me prepare lo mejor para este Mundial, trato de ser útil para el equipo. Hubo momentos difíciles, muchas malas. Y hoy esto es yapa. Quiero ayudar al grupo de donde me toque”, recalcó.

Ahora Lionel Messi y la selección de Argentina se mentalizan en la segunda fecha del grupo J. Lo que está programado para este lunes 22 de junio a las 13:00 horas. Tras ello, para cerrar la fase inicial se mide contra Jordania el sábado 27/6 a las 22:00 horas.