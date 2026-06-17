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Mundial

Minuto a minuto: Colombia con James Rodríguez busca primer triunfo ante Uzbekistán

El elenco dirigido por Néstor Lorenzo busca aprovechar el tropezón de Portugal para ubicarse en la parte alta del grupo K.

Por Felipe Pavez Farías

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Colombia quiere asegurar el liderato del grupo K
© Getty ImageColombia quiere asegurar el liderato del grupo K

La selección de Colombia tiene su debut estelar este miércoles. James Rodríguez, Luis Díaz y Richard Ríos buscan el primer triunfo ante un elenco que debuta en el Mundial con Uzbekistán.

El tema es que el partido en el Estadio Azteca tiene un doble atractivo tras el tropezón de Portugal a primera hora ante Congo. La escuadra de Cristiano Ronaldo no pudo sacar ventaja y solo repartió unidades. 

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Por lo mismo, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo busca dar el batacazo, y seguir con la racha de triunfos de los sudamericanos que inició Argentina. Tarea que no será fácil ya que cuentan con su gran figura en defensa Abdukodir Khusanov del Manchester City. Pero además en el ataque destaca el experimentado Eldor Shomurodov del Istanbul Basaksehir.

Pese a ello, hay confianza en Colombia para sumar un triunfo y así ubicarse como puntero del grupo K. Lo que podría incluso adelantar la clasificación ya que la próxima fecha es contra Congo y cierra ante Portugal. Sigue todos los detalles en la transmisión de Redgol.

Minuto a minuto: Colombia busca triunfo ante Uzbekistán

¡Formación de Colombia!

Néstor Lorenzo confirma su once estelar para medirse ante Uzbekistán: C. Vargas D. Muñoz, D. Sánchez, J. Lucumí, J. Mojica J. Arias, J. Lerma, G. Puerta J. Rodríguez (C), L. Suárez, y L. Diaz.

(Photo by Mike Nowak/Getty Images)

(Photo by Mike Nowak/Getty Images)

¡Comenzó la transmisión!

Hola amigos de Redgol, iniciamos una nueva transmisión para un partido estelar: Colombia debuta en el Mundial y se mide ante Uzbekistán. Sigue todos los detalles acá.

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