Este icónico jugador que tuvo el balompié criollo, apodado el Limache, recordó su época de seleccionado chileno, sus etapas con Nelson Acosta y le dio la venia al Ingeniero para dirigir al Equipo de Todos. También a Marco Antonio Figueroa, de quien quedó sorprendido gratamente cuando trabajó a sus órdenes.

Antes de que la Roja disputara el Mundial de Francia 98, Chile disputó un par de amistosos vs Inglaterra. En el partido estelar, Marcelo Salas se lució con un espectacular doblete en el mítico estadio Wembley, donde el equipo adiestrado por Nelson Acosta venció por 2-0 a los Tres Leones.

Sí, aquel 11 de febrero de 1998, el Matador dejó un golazo espectacular ante el golero Nigel Martyn tras aquel pase teledirigido de José Luis Sierra que Salas amortiguó con el muslo y, antes de que la pelota cayera, definió ante el británico que en ese entonces atajaba en el Leeds United.

El día anterior, un equipo B de Chile dirigido por Gustavo Huerta también celebró ante los ingleses. Con dos goles de Manuel Neira, el Equipo de Todos se impuso al cuadro local, que descontó mediante Emile Heskey. “Siempre lo digo: lo máximo para mí fue vestir la camiseta de la selección”, reconoció Juan Luis González.

Limache, como le apodan por su lugar de nacimiento, contestó un llamado de RedGol y revivió varios hermosos pasajes de su carrera. ” El 2003 la vestí, pero cuando me sentí como un chileno maravilloso fue cuando les ganamos con las dos selecciones a Inglaterra. En Birmingham jugué de lateral derecho”, revivió el otrora mediocampista y defensor central.

¿Te acuerdas del cortito que le diste a Frank Lampard?

Son cosas que pasan dentro de la cancha, jajaja. En ese momento me acuerdo que recién estaba saliendo Michael Owen. Estaba en el banco de suplentes.

Juan Luis González en la selección chilena. (Foto: La Roja).

Juan Luis González ganó cinco títulos en el fútbol chileno: tres con Cobreloa, uno con Everton en 2008 y otro con Deportes La Serena, aunque ese fue en la Primera B. “Desde que me retiré en 2014 me quedé viviendo acá en La Serena”, contó.

¿Por qué le dicen Limache?

Nací ahí. Y cuando llegué al fútbol joven de Deportes La Serena, uno de mis profes me puso así. De repente se le olvidaba el nombre y qué mejor que me pusiera Limache. Hasta hoy me conocen más así que por mi nombre.

¿Te genera algo el presente de Deportes Limache?

Orgulloso que me digan así por mi ciudad, nací, crecí y me crié hasta 16 o 17 años. Ahora tenemos un equipo profesional, las campañas que ha hecho fueron muy buenas a pesar de las derrotas en los últimos partidos. Pero tiene buenos jugadores para salir adelante. Hubiese sido lindo vestir la camiseta de Limache siendo limachino.

¿Cómo te inicias en el fútbol?

Cuando era joven, tenía 10 años, jugaba en un club llamado Villa Independencia de Limache. Lo formó mi papá con mis tíos. Jugué hasta los 15 años, cuando vine a vivir a La Serena con mis padres. Soy el menor. Llegué a vivir a Tierras Blancas, en Coquimbo. Y el 93 me fui a probar a los cadetes de Deportes La Serena.

¿Quién te ve?

Iván Castillo, el profe Vilches, Luis Rojas. Ellos estaban en ese momento y Hernán Pezoa estaba de preparador físico.

Juan Luis González fue un baluarte en el equipo de Everton que le quitó el pentacampeonato a Colo Colo tras ganarle el Apertura 2008. (Luis Hidalgo | Photosport).

¿Siempre jugaste atrás?

En el fútbol amateur jugaba de delantero. De extremo, puntero o número 7,como le decían antiguamente. Y cuando llegué a La Serena, me probé de centrodelantero. Me tiraron hacia atrás de volante por el lado derecho. Veía a mis primos jugar de central, de stopper. Sabía un poco de eso. Luego me fueron tirando hacia atrás hasta que jugué y debuté profesionalmente de stopper.

¿Lo mejor de tu carrera qué fue?

En Cobreloa creo que tuve mi nivel más alto en el fútbol. A pesar de todo lo que gané en Cobreloa y los títulos, también me dio la posibilidad de ir a la selección chilena. Y jugar. Eso fue lo máximo, hizo goles Manuel Neira. Y Marcelo Salas hizo un doblete en Wembley.

Limache González recuerda los triunfos de la Roja a Inglaterra y pide a Pellegrini como DT de Chile

Juan Luis González jugó cinco partidos clase A con la Roja y sabe que su mejor nivel fue bajo la tutela de dos entrenadores mundialistas con Chile. Uno lo hizo como entrenador del equipo adulto y el otro, casi una década más tarde, con un equipo Sub 20.

¿Cuáles fueron tus mejores entrenadores?

Nelson (Acosta), el profe Sula (José Sulantay) que en paz descanse. Él me llevó a Coquimbo y me empezó a hacer jugar de doble 6. Un mixto que tenía más libertad en la parte ofensiva y era defensivo cuando no tuviéramos el balón. Nelson Acosta me vio ahí y dice que le gusta este chascón que juega en Coquimbo. Cómo corre. Eso me contaron a mí. Y le dijeron ‘cómo no te vai a acordar, si es el Limache’. No, debe ser el hermano, decía él.

Nelson Acosta y Juan Luis González festejan el título que Everton le ganó al Cacique. (Luis Hidalgo | Photosport).

¿Y cómo terminó eso?

Gustavo Huerta le dijo ‘yo conozco al Limache, es él. Sulantay lo puso en el medio’. El Pelao me llama y me dice ‘te habla Nelson Acosta’. Yo le digo ‘¿quién? Nelson Acosta. Te vi jugar, pregunté por ti, pensé que era tu hermano. Me preguntó si me gustaría ir a Cobreloa. ‘Sí pos, profe, un equipo grande, me voy a Cobreloa’. Y en Coquimbo no me dejaron ir. Había firmado dos años y el profe Sula me dijo que era importante. Hablé con Acosta y me dijo ‘pero cómo’. No me dejaron ir, pero termino contrato y yo voy con usted. No se preocupe. Y el 2003 aparecí en Cobreloa. Buen equipo, buenas personas. Logramos cosas importantes.

Juan Luis González ante Mario Edison Giménez de Colo Colo. (Andrés Piña | Photosport).

¿En qué estás actualmente?

Desde el 2020 que saqué el curso de entrenador. Dirijo a Club Deportes La Serena en la Sub 13. He dirigido desde la 13 hasta la Sub 20. Espero la opción de dirigir en fútbol profesional. No estoy mal acá, pero se me metieron de dirigir profesionalmente algún equipo. Quiero una oportunidad en Tercera o Segunda y demostrar realmente quién soy.

¿Fuiste ordenado económicamente en tu carrera?

Sí. Lo más importante es que cuando me retiré del fútbol, lo primero que quiero es mi casa. Para que nadie me pueda echar. Lamentablemente hay situaciones de otros jugadores que no tienen su casa. Es lamentable. Pero yo tengo mis dos hijos grandes, uno tiene 30 y el otro, 20 años. Juega de central, mide un metro 90. Con mi señora somos cuatro y feliz por la familia que tengo.

¿Quién es tu favorito como DT de la Roja?

Que llegue una persona importante. Tendría que llegar un referente, Manuel Pellegrini.

Manuel Pellegrini, el favorito del Limache para asumir en la Roja. (Fran Santiago/Getty Images).

Y si no es él, ¿quién podría ser?

Puede ser el Fantasma Figueroa. Tiene personalidad y sabe llevar a los jugadores. Lo tuve como entrenador en O’Higgins. Pensé que era distinto y la verdad, me sorprendió. Le doy la ficha para que dirija la selección. Ya estuvo en una selección afuera y lo hizo bien.

Marco Antonio Figueroa dirigió a Limache González en el Capo de Provincia. (Andrés Piña | Photosport).

¿Por quién te la juegas como ganador del Mundial 2026?

De los partidos que veo, el de las 21 o las 22 horas. A las 3 estoy trabajando con los niños. Me gustaría que lo ganara Portugal por Cristiano Ronaldo. Con todo lo que ha demostrado, se le tendría que dar que saliera campeón del mundo.

Cristiano Ronaldo y Portugal debutaron con un empate 1-1 ante Congo. (Alex Slitz/Getty Images).