El atacante de Portugal habló con los medios antes de partir a Estados Unidos tras los amistosos que jugaron ante la Roja y Nigeria.

La selección de Portugal es una de las llamadas a ser candidatas a ganar este Mundial 2026. El combinado luso juntó una generación repleta de talento que, liderada por Cristiano Ronaldo, apuesta por llegar lejos en este torneo.

Justamente antes de partir a Norteamérica el equipo dirigido por Roberto Martínez fue recibido por el Presidente de la República, António José Seguro. Ahí, CR7 tomó la palabra para adelantar lo que será el torneo.

Además, el atacante de 41 años comentó lo que fueron los últimos amistosos ante Chile y Nigeria, donde reveló algo que hinchas notaron: jugaron el freno de mano bien puesto.

ver también Mientras Lionel Messi tuvo siete: revelan la cifra de penales que tendrá Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Ronaldo le baja el perfil a los amistoso previos al Mundial 2026

El Bicho afirmó que “ha sido una preparación bastante buena, exigente. Hemos trabajado duro y lo normal no era, en estos dos partidos, estar al máximo nivel. Jugamos bien y ganamos bien”.

“Sabemos que el Mundial es especial, igual que la Eurocopa, y vamos a esta competición con mucha ilusión. Físicamente, estoy bien. ¿No han visto los partidos (…) Es una generación muy buena. Hay factores que no podemos controlar, los partidos, ganar o no ganar, pero creo que es una generación que va a dar muchas alegrías a los portugueses”, añadió.

La Portugal de CR7 venció 2-1 a Chile en su penúltimo amistoso antes de ire al Mundial 2026. | Foto: Getty Images.

En ese sentido, el ex Real Madrid avisó que “lo más importante es cuando empiece (el Mundial para Portugal), el día 17, luego en el segundo y tercer partido, cuando haya mucho cansancio físico y mental, ahí es cuando veremos a los verdaderos campeones”.

“Soy muy positivo y creo que vamos a hacer un buen papel, pero lo más importante es hacer buenos partidos y pasar primeros de grupo. El camino se hace paso a paso. Empezar bien el Mundial es lo fundamental”, concluyó.

Portugal en este Mundial 2026 jugará en el Grupo K ante RD Congo (miércoles 17 de junio a las 13:00 hora de Chile), Uzbekistán (martes 23 de junio a las 13:00) y Colombia (sábado 27 a las 19:30).

ver también “Se lo merece”: Felipe Loyola quiere que Portugal de Cristiano Ronaldo gane el Mundial 2026

En síntesis