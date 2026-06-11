El icónico Carlos Rivas, quien lleva varios años radicado en Toronto, conversó con RedGol sobre cómo se vive el ambiente mundialero y eligió a varios que ve como aspirantes a quedarse con el trofeo más preciado del planeta.

Que la selección chilena haya quedado eliminada del Mundial 2026 es algo que le quita atractivo al torneo, al menos para este compatriota de 74 años que lleva un buen tiempo radicado en Canadá. Fue un volante de exquisita pegada que jugó en Unión Española y Colo Colo.

También tuvo aventuras en seis equipos canadienses, aunque su formación futbolística la hizo en Audax Italiano. Todas las referencias son para Carlos Rivas, quien atendió el llamado de RedGol en Toronto para analizar cómo se viven las horas previos al inicio de la cita.

Su carrera de jugador lo tuvo en 24 ocasiones con la Roja, incluido el subcampeonato de la Copa América en 1979, donde disputó los nueve encuentros como titular. Le anotó el gol a Paraguay en la gran final, aunque no pudo evitar la caída por 3-1 en el marcador global. Estuvo citado al Mundial de España 1982. Pero no sumó minutos.

¿Hay ambiente en Canadá?

Por supuesto que hay, pero no es como nuestros países en Sudamérica. Los precios están poco accesibles para la gente. Demasiado caros los tickets, pero igual van a llenar los estadios. Conversando con mucha gente que me llamó, Bosnia es muy bravo para Canadá porque eliminaron a Italia. Vienen agrandados, es un equipo joven, rápido que contrataca muy bien por las puntas.

¿Irá a algún partido?

Tengo una tarjeta y puedo entrar a cualquier estadio para el Mundial. No es por los precios que no iré, acá para ir al estadio la logística es muy mala. La única forma sería viajar en tren. Conversaba con muchachos de Estados Unidos y allá están locos. En México también. Es un Mundial, tú sabes que es algo diferente.

ver también Gessime del campeón Marruecos, Mora de México y más: fueron figuras Sub 20 en Chile y jugarán el Mundial 2026

Carlos Rivas: 24 partidos con la selección chilena y vivirá el Mundial 2026 en Canadá

Carlos Rivas sabe perfectamente lo que genera un Mundial pues estuvo con la selección chilena en el de 1982, que terminó con el equipo de vuelta en la primera fase y una profunda decepción, aunque tiene claros quiénes son los máximos candidatos a levantar el trofeo en 2026.

“Está muy competitivo y parejo. He visto varios partidos para estar al tanto, hay selecciones muy bien preparadas. Será un Mundial medio raro, hay mucha diferencia. Tantos equipos, habrá goleadas y también sorpresas”, vaticionó el Chama Rivas, oriundo de Chimbarongo.

Carlos Rivas con la selección chilena. (Foto: La Roja).

¿Tiene algunos candidatos?

Por supuesto. España, Argentina, Alemania, Brasil. No he visto a Ecuador ni a Colombia, pero en el lado europeo hay equipos muy fuertes. Francia e Inglaterra se ven muy bien también. Será bravo.

¿Y cómo le va con la vida en Toronto?

Tengo una escuela, hartas cosas, contratos con diferentes cosas. Mi hijo está más a cargo, tengo 74 años ya. Mi viejo se fue a los 95, casi 100 años tenía. Este Mundial es totalmente diferente, acá veo autos con banderas. Llevo muchos años en Canadá, pero querría ver a Chile. Conversé con Pablo Milad, es un proceso largo. Incluso con Manuel allá en España. Que llegue a Chile sería muy difícil.

¿Por qué lo ve complicado?

Nos quedamos un poquito atrás. Sin menospreciar al fútbol chileno, que lo amo, pero estamos a años luz en la plata, la infraestructura que tienen. Es otra cosa.

ver también El atlas más completo del Mundial 2026: selecciones, grupos, calendario, anécdotas y mucho más

Los partidos del Mundial 2026 que se jugarán en Toronto

Serán cinco encuentros de la fase de grupos y uno por los dieciseisavos de final, el que empareja el cruce entre el Grupo K y el L. Nota de la redacción: la hora de Chile continental y la de Toronto es la misma.