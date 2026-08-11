El goleador histórico de la Roja fue oficializado en la MLS y tuvo sus primeros dichos a la hinchada de su nuevo equipo.

Finalmente se hizo oficial el nuevo equipo de Alexis Sánchez. El goleador histórico de la selección chilena es jugador del CF Montreal, elenco que disputa la ascendente Major League Soccer.

Junto al anuncio que confirma al Niño Maravilla hasta fines de temporada 2027 en el equipo, con posibilidad de extender un año más, el propio Alexis habló de su nuevo desafío en el fútbol de Estados Unidos.

“Estoy muy feliz de unirme al CF Montréal y asumir este nuevo reto”, partió diciendo el tocopillano. Fue ahí que le dedicó emotivas palabras a la hinchada del equipo donde también juega Thomas Gillier.

Alexis se echa al bolsillo a todo Montreal en su llegada

En declaraciones al sitio oficial del CF Montreal, Alexis Sánchez derrochó alegría y orgullo por el nuevo desafío en la liga en que también participa Lionel Messi. El chileno se reencontrará con varios compatriotas en la ascendente MLS.

“Quiero agradecer al Club la confianza que han depositado en mí. Quiero poner mi experiencia al servicio del equipo para lograr nuestros objetivos y compartir grandes momentos con nuestra afición. Estoy aquí para darlo todo, por este Club y por esta ciudad”, lanzó el chileno.

Por su parte, la revolución del chileno en Montreal fue valorada por Luca Saputo, Director Senior de Captación y Metodología Deportiva del club. El nuevo jefe de Sánchez dijo que su arribo “representa un paso importante para nuestro proyecto deportivo”.

ver también Lo trató de “cagón” y ahora será rival de Alexis: Las estrellas que enfrentará Sánchez en la MLS

“Alexis posee una excepcional habilidad técnica y experiencia al más alto nivel del fútbol mundial. Su personalidad, liderazgo y mentalidad competitiva se alinean perfectamente con la identidad y las ambiciones de nuestro Club. Confiamos en que tendrá un impacto inmediato tanto en el terreno de juego como en el vestuario”, cerró.