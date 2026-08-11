El delantero chileno se unirá por un largo tiempo al equipo canadiense, que juega en la "liga de retiro" de Estados Unidos.

Un golpe al mercado de fichajes se dio a conocer este lunes, porque el delantero chileno Alexis Sánchez deja el fútbol europeo tras 18 años y se unirá a la MLS.

Luego de una sufrida temporada en Sevilla, donde luchó por la permanencia en la Liga de España, el goleador histórico de la selección nacional se unirá a la liga norteamericana, para sumarse al CF Montréal.

El Niño Maravilla deja atrás las luces del Viejo Continente, para unirse al modesto equipo canadiense, uno de los pocos que no tiene un gran arrastre y donde llegará con un largo contrato.

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¿Y Universidad de Chile? El largo contrato que cierra Fernando Felicevich para Alexis en la MLS

Muchos aseguran que el gran sueño de Alexis Sánchez es jugar en Universidad de Chile, sin embargo, no quiso venir al cuadro azul y llega a Montréal por un largo período.

En el Mercurio dieron a conocer que el representante del goleador, Fernando Felicevich, negoció un contrato de largo plazo con el club de la MLS, el cual será hasta 2028, por lo que el sueño azul se empieza a esfumar para siempre.

Alexis Sánchez se une a la MLS. Foto: Andres Pina/Photosport

“El agente de Sánchez, Fernando Felicevich, aprovechó sus contactos en Norteamérica, donde reside, para negociar un contrato por dos años con el CF Montréal, club canadiense que, tal como Toronto, juega en la liga de su vecino del sur”, expresó el citado medio.

Alexis Sánchez se una a una “liga de retiro”, donde militan estrellas como Lionel Messi, Luis Suárez, Robert Lewandowski, Thomas Müller, entre otros.

En síntesis

Alexis Sánchez deja el fútbol europeo tras 18 años para fichar por CF Montréal .

deja el fútbol europeo tras 18 años para fichar por . El delantero firmó un contrato de dos años hasta 2028 con el club canadiense.

con el club canadiense. Su representante Fernando Felicevich negoció el traspaso desde la MLS hacia Canadá.