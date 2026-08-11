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Fichajes

¿Adiós para siempre al sueño de la U? El extenso contrato de Alexis Sánchez con CF Montréal de la MLS

El delantero chileno se unirá por un largo tiempo al equipo canadiense, que juega en la "liga de retiro" de Estados Unidos.

Por Carlos Silva Rojas

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Alexis Sánchez se une a la MLS.
© GettyAlexis Sánchez se une a la MLS.

Un golpe al mercado de fichajes se dio a conocer este lunes, porque el delantero chileno Alexis Sánchez deja el fútbol europeo tras 18 años y se unirá a la MLS.

Luego de una sufrida temporada en Sevilla, donde luchó por la permanencia en la Liga de España, el goleador histórico de la selección nacional se unirá a la liga norteamericana, para sumarse al CF Montréal.

El Niño Maravilla deja atrás las luces del Viejo Continente, para unirse al modesto equipo canadiense, uno de los pocos que no tiene un gran arrastre y donde llegará con un largo contrato.

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Muchos aseguran que el gran sueño de Alexis Sánchez es jugar en Universidad de Chile, sin embargo, no quiso venir al cuadro azul y llega a Montréal por un largo período.

En el Mercurio dieron a conocer que el representante del goleador, Fernando Felicevich, negoció un contrato de largo plazo con el club de la MLS, el cual será hasta 2028, por lo que el sueño azul se empieza a esfumar para siempre.

Alexis Sánchez se une a la MLS. Foto: Andres Pina/Photosport

Alexis Sánchez se une a la MLS. Foto: Andres Pina/Photosport

El agente de Sánchez, Fernando Felicevich, aprovechó sus contactos en Norteamérica, donde reside, para negociar un contrato por dos años con el CF Montréal, club canadiense que, tal como Toronto, juega en la liga de su vecino del sur”, expresó el citado medio.

Alexis Sánchez se una a una “liga de retiro”, donde militan estrellas como Lionel Messi, Luis Suárez, Robert Lewandowski, Thomas Müller, entre otros.

En síntesis

  • Alexis Sánchez deja el fútbol europeo tras 18 años para fichar por CF Montréal.
  • El delantero firmó un contrato de dos años hasta 2028 con el club canadiense.
  • Su representante Fernando Felicevich negoció el traspaso desde la MLS hacia Canadá.
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